ફળોના રાજામાં પણ જેનું નામ છે 'જમાદાર', જાણો કેમ મહુવાની આ કેરી પાછળ આટલા ઘેલા છે લોકો?
Bhavnagar News: મહુવાની પ્રખ્યાત જમાદાર કેરી તેના નામ જેવી જ ગુણવત્તા રાખતી કેરી છે અને આના પર એક કહેવત છે કે જેના મુછ પર લીંબુ લટકતા હોય તે જ આ કેરી ખાઈ શકે આ કહેવત સાંભળીને તમને નવાઈ લાગશે કેમકે આ કેરી બીજી કેરી કરતા બે ગણો ભાવો હોય છે તેના કારણે આ કહેવત આના નામ સાથે જોડવામાં આવી છે.
- મહુવાની શાન 'જમાદાર' કેરી
- જેનો સ્વાદ ચાખવા માટે જોઈએ 'મૂછે લીંબુ લટકે' તેવી ખાનદાની!
- જાણો કેમ મહુવાની આ કેરી પાછળ લોકો ઘેલા છે?
- કેમ મહુવાની 'જમાદાર' કેરીના ભાવ સાંભળીને જ ભલભલાના પરસેવા છૂટી જાય છે?
Bhavnagar News: કેરીની સીઝન ધીરે ધીરે શરૂ થઈ રહી છે ત્યારે ધીરે ધીરે મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે કેરીની આવક શરૂ થઈ ચૂકી છે અને ત્યાંરે દુકાનદારો અને કેરીના વેપારી દ્વારા કેરીની વખારોમાં છૂટક લારીમાં વેચનારા કેરીવાળા મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડ માંથી કેરીની ખરીદી રાજ્યમાંથી કરતા હોય છે એમાં કેસર લંગડો હાફૂઝ પાયરી જેવી વિવિધ કેરીઓ ની આવક જોવા મળતી હોય છે ત્યારે જમાદાર કેરીની પણ આવક થતી હોય આ તમામ કેરીની સરખામણીય જમાદાર કેરીની કંઈક વાત જ અલગ હોય છે.
ભાવનગરના મહુવા પંથક મા જમાદાર કેરી પૂર્ણપણે મહુવા તેમજ કુભંણ માં ઉગાડવામાં આવે છે, જમાદાર કેરીનું નામ કઇ રીતે પડ્યું તે જાણીએ તો જમાદાર કેરી ભાવનગરનાં મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીનાં સૈન્યમાં રહેલા અંગત તાલબ જમાદાર વલીઉલ્લાહે એ અરબ સતાન માથી ગોઠલી મંગાવી ને ઉગાડી હતી પોતે આગવી સંશોધન કરી કેરીના પાકની જાણકારી લઈને મહુવા પંથકમાં આ કેરીને ઉગાડી હતી.
આ અન્ય કેરી કરતા વધારે રસાળ હોવાથી ભાવનગરના મહારાજ સાહેબને આ કેરી બહુ ભાવતી અને તેઓ મહુવાની આંબાવાડિ માંથી જમાદાર કેરી ખાસ મંગાવતા હતા અને પોતાના અંગત જમાદારને જમાદાર કેરીના નામ આપ્યું. મહારાજ સાહેબને પણ આ કેરી ભાવતી થઈ ગઈ હતી અને તેની યાદગીરી માટે કે પોતાના રાજ્યની જમીનની ઉપજ હતી અને તેના પ્રણેતાનું નામ આજીવન તેની સાથે સંકળાયેળ રહે માટે અન્ય કોઈ નામ આપવા કરતા જમાદાર નામ તેમને યોગ્ય લાગ્યું. જમાદાર કેરી ફક્ત ભાવનગર અને કર્ણાટકમાં જ પાકે છે.
Umreth By Election 2026 Voting Live: સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં 7 ટકા વોટિંગ, કોંગ્રેસના ઉમેદવારે પરિવાર સાથે કર્યું મતદાન
કેટલા છે માર્કેટમાં ભાવ
હાલ જમાદાર કેરીના ભાવ માર્કેટમાં પ્રતિ 20 કિલોના 3500થી લઈને 4500 રૂપિયા સુધીના રહ્યા છે. એટલે કે એક કિલોના ભાવ 175 રૂપિયા થી લઈને 245 રૂપિયા સુધી મળે છે. આ જમાદાર કેરી મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ તથા મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર તેમજ આફ્રીકા સહિત અન્ય વિદેશ માં મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડ માંથી સપ્લાય કરવામાં આવે છે.
ગુજરાતમાં થતી બીજી કેરીના પ્રમાણમાં ‘જમાદાર’નું ફળ નાનું હોય.
એક સમયે મહુવા પંથકમાં આ આંબાના ખૂબ બગીચા હતા, પરંતુ અગાઉ તાઉ’તે વાવાઝોડું આવ્યું એમાં 80 -100 વર્ષ જૂના ઘણા આંબાનો નાશ થયો. અત્યારે જમાદાર કેરીના લગભગ અંદાજે 500 થી 600 જેટલાં આંબા છે અને સીઝનમાં એક આંબા પરથી લગભગ 22 થી 25 મણ કેરી ઊતરે છે. જો કે આમાંની બહુ થોડી જ પીઠ-યાર્ડમાં હરાજીમાં જાય છે. મોટા ભાગની જમાદાર કેરી અગાઉથી જ બુકિંગ થયેલા જમાદારશોખીનોને ત્યાં પહોંચી જતી હોય.
