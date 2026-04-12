ધારાસભ્ય બાદ ભાજપના સાંસદની જાહેરાત, આગામી લોકસભાની ચૂંટણી હું નહિ લડું!

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratધારાસભ્ય બાદ ભાજપના સાંસદની જાહેરાત, આગામી લોકસભાની ચૂંટણી હું નહિ લડું!

BJP MP Mansukh Vasava Announcement For Loksabha Election : ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાની ફરી ચૂંટણી નહીં લડવાની જાહેરાત કરી છે. ભરૂચમાં ભાજપના 7 ટર્મથી સાંસદ વસાવા હવે 8મી ટર્મની લોકસભાની ચૂંટણી નહિ લડે તેવુ કહીને ચોંકાવી દીધા છે. વસાવાએ કહ્યું, હવે સમય આવી ગયો છે કે યુવા કાર્યકરને તક મળે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:06 PM IST
  • હજી તો ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો પ્રચાર શરૂ થયો જ છે ત્યાં ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ મોટો ધડાકો કર્યો
  • મનસુખ વસાવા પોતાના આક્રમક તેવરને કારણે હંમેશા ચર્ચામાં રહેતા હયો છે, ત્યારે તેનું નિવેદન પાર્ટી માટે ચોંકાવનારું બની રહેશે

Trending Photos

Gujarat Politics : ભાજપમાં આ શું થઈ રહ્યું છે કે, એક પછી એક દિગ્ગજ નેતાઓ ચૂંટણી લડવા ઈન્કાર કરી રહ્યાં છે. હજી થોડા સમય પહેલા જ ભાજપના સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે આગમી વિધાનસભાની ચૂંટણી ન લડવાની જાહેરાત કરી હતી. હવે ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આગામી લોકસભા ચૂંટણી ન લડવાની વાત કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે.  

સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પોતાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો 
ભરૂચ-નર્મદા લોકસભા ક્ષેત્રના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય જાહેર કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે તેઓ હવે આગામી સમયમાં આઠમી ટર્મ માટે લોકસભાની ચૂંટણી નહીં લડે. હાલ તેઓ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પ્રચારમાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે તેમનું આ નિવેદન સ્ફોટક બની રહ્યું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

યુવા કાર્યકર્તાઓને આગળ લાવો
આ વિશે મનસુખ વસાવાનું કહેવું છે કે, હવે સમય આવી ગયો છે કે નવા અને યુવા કાર્યકરોને આગળ લાવવામાં આવે. તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, “મારા પછી હવે યુવા કાર્યકરને તૈયાર કરવા જોઈએ, જેથી હું હવે આઠમી ચૂંટણી નહીં લડું.”

આ ઉપરાંત મનસુખ વસાવાએ પાર્ટીને પણ મહત્વની સલાહ આપી. તેઓએ ઉમેદવારની પસંદગી અંગે કહ્યું કે, પાર્ટીએ પહેલાથી જ બીજો વિકલ્પ તૈયાર રાખવો જોઈએ. ચૂંટણી જ્યારે માથા પર આવે ત્યારે જ નવા નિયમો લાગુ કરવાથી પાર્ટીને યોગ્ય અને જીતાડી શકે તેવા ઉમેદવારો મળતા નથી. જેથી ભવિષ્યમાં સારા ઉમેદવારો શોધવા માટે પાર્ટીએ અત્યારથી જ પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. 

આ નિવેદન બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ તેજ બની છે અને ભરૂચ-નર્મદા બેઠક પર આગામી સમયમાં નવા નેતૃત્વ માટે માર્ગ ખુલતો જોવા મળી રહ્યો છે. મનસુખ વસાવા ભાજપમાં સાંસદ તરીકે લાંબી ઈનિંગ રમી ચૂક્યા છે. તેઓ 7 ટર્મથી ભાજપના સાંસદ છે. આ ઉપરાંત તેઓ પોતાના વિવાદાસ્પદ નિવેદનોને કારણે સતત ચર્ચામાં રહેતા હોય છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં ચૈતર વસાવા વર્સિસ મનસુખ વસાવાનો જંગ ચાલતો રહ્યો છે. જેમાં હવે મનસુખ વસાવાએ આ જાહેરાત કરતા આગામી સમયમાં શું થશે તે તો સમય જ જણાવશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsmansukh vasavaમનસુખ વસાવા

Trending news