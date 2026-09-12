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વિકાસ, વિશ્વાસ અને વિઝનનાં 5 વર્ષ: સંવેદનશીલ નેતૃત્વ અને પારદર્શક વહીવટે ગુજરાતને આપી નવી ઊંચાઈ

Gandhinagar News: દાદા એ માત્ર હુલામણું નામ નથી એક એવું વ્યક્તિત્વ અને ગુજરાતની વિકાસયાત્રાનું એવું પ્રતીક છે જેણે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં જનકલ્યાણ અને પ્રગતિના નવા કીર્તિમાન સ્થાપ્યા છે. જે માત્ર આંકડાકીય સિદ્ધિઓ નથી પરંતુ 'વિકસિત ગુજરાત'નો મજબૂત રોડમેપ છે.  એ સંવેદનશીલ અને વિકાસશીલ સરકારને આવતીકાલે 5 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યાં છે. આ એક એવો સમયગાળો છે જેમાં ગુજરાતે અવિરત પ્રગતિ કરી છે અને અનેક રેકોર્ડ નોંધાવ્યા છે. ઐતિહાસિક બજેટથી લઈને સેમિકન્ડક્ટર અને રિન્યુએબલ એનર્જી જેવા ભવિષ્યના ક્ષેત્રો સુધી...  દાદાના સમયને યાદ કરાશે. આ પાંચ વર્ષની સફર માત્ર આંકડાકીય સિદ્ધિઓ પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટેનો રોડમેપ બની છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:17 PM IST
વિકાસ, વિશ્વાસ અને વિઝનનાં 5 વર્ષ: સંવેદનશીલ નેતૃત્વ અને પારદર્શક વહીવટે ગુજરાતને આપી નવી ઊંચાઈ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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