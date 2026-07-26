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ગ્રામીણ ઘરવિહોણા પરિવારો માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય: સહાયમાં કરાયો ધરખમ વધારો

રાજ્ય સરકારે ઘરવિહોણા પરિવારો માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે ગ્રામીણ ઘરવિહોણા કુટુંબોને ઘર બાંધવા માટે ફાળવાયેલ મફત પ્લોટ સમતળ કરવાની સહાયમાં ધરખમ વધારો કર્યો છે. જેનો લાભ અનેક લોકોને મળશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 26, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:56 AM IST
ગ્રામીણ ઘરવિહોણા પરિવારો માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય: સહાયમાં કરાયો ધરખમ વધારો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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