ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાસે છે LICની 28 પોલિસી, જાણો કેટલી છે ગુજરાતના CMની કુલ સંપત્તિ?
CM bhupendra Patel Net Worth: ગુજરાતમાં આજે નવા મંત્રીઓ શપથ લઈ રહ્યા છે. ગુરુવારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સિવાયના તમામ 16 મંત્રીઓએ રાજીનામું આપી દીધું હતું. પાટીદાર સમાજમાંથી આવતા ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઘાટલોડિયા બેઠક પરથી ચૂંટણી જીત્યા હતા. જાણો કેટલી છે તેમની નેટવર્થ?
Bhupendra Patel Net Worth: ગુજરાતમાં આજે મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ થઈ રહ્યો છે. આ પહેલા ગુરુવારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સિવાયના તમામ 16 મંત્રીઓએ રાજીનામું આપી દીધું હતું. નવા મંત્રીઓ આજે ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથ લેશે. ભાજપે વર્ષ 2022માં ગુજરાતમાં સતત સાતમી વખત સરકાર બનાવી હતી અને ભૂપેન્દ્ર પટેલને બીજી વખત મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા. પાટીદાર સમાજમાંથી આવતા ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઘાટલોડિયા બેઠક પરથી ચૂંટણી જીત્યા હતા. જાણો કેટલી છે તેમની નેટવર્થ?
myneta.info અનુસાર, ભૂપેન્દ્ર પટેલે 2022ના ચૂંટણી સોગંદનામામાં તેમની કુલ સંપત્તિ 8 કરોડ 22 લાખ રૂપિયા જણાવી હતી. તેમના પર 69 લાખની લેણદેણ પણ હતી. સોગંદનામા મુજબ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પાસે માત્ર 47,449 રૂપિયા રોકડ હતી. તેમની પત્ની પાસે 35,589 રૂપિયા રોકડ હતી, જ્યારે સમગ્ર પરિવાર પાસે કુલ 1,39,356 રૂપિયા રોકડ હતી. આ સાથે તેમના પરિવારના નામે બેંકોમાં 2,59,757 રૂપિયા જમા હતા.
28 એલઆઇસી પોલિસી
રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમની પાસે એલઆઇસીની 28 પોલિસી છે, જ્યારે તેમની પત્ની પાસે ચાર પોલિસી છે. તેમની કુલ કિંમત 1.39 કરોડ રૂપિયા છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાસે કોઈ જમીન નથી, પરંતુ તેમની પત્નીના નામે એક જમીન છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાસે 16.75 લાખના હીરા છે, જ્યારે તેમની પત્ની પાસે 25 લાખ 15 હજારના સોના અને ચાંદીના ઘરેણાં છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાસે એક હ્યુન્ડાઇ આઇ-20 કાર છે, જ્યારે તેમની પત્ની પાસે હોન્ડા એક્ટિવા સ્કૂટી છે.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલને 3,21,000નો પગાર મળે છે. આ ઉપરાંત તેમને મફત આવાસ, મુસાફરી ભથ્થું, તબીબી સુવિધાઓ વગેરે પ્રાપ્ત છે. દેશમાં દરેક રાજ્યના મુખ્યમંત્રીનો પગાર અલગ-અલગ હોય છે. વર્ષ 2017 દરમિયાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાસે 5 કરોડની સંપત્તિ હતી. ચૂંટણી સોગંદનામામાં ભૂપેન્દ્ર પટેલે તેમના આવકના સ્ત્રોત તરીકે પગાર, ભાડું અને અન્ય માધ્યમો દર્શાવ્યા છે. જ્યારે, તેમની પત્નીની કમાણી દુકાનોના ભાડા અને વ્યવસાયમાંથી થાય છે.
