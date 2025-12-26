સુભાષબ્રિજ અંગે ગુજરાત સરકારનો સૌથી મોટો નિર્ણય, સુપર સ્ટ્રક્ચર તોડીને નવો બ્રિજ બનાવાશે!
Ahmdabad News: ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાસબ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર. મુખ્યમંત્રી તરફથી આખરે સુભાસબ્રિજ મામલે લેવાયો નિર્ણય - સૂત્ર. બ્રિજના પિલર સિવાયના સુપર સ્ટ્રક્ચરને ઉતારી નવો બનાવવાની રીપોર મુજબની ભલામણને સ્વીકારાઈ - સૂત્ર. Amc કમિશનર તરફથી Cmo ને સોંપાયો હતો રિપોર્ટ. રિપોર્ટમાં સુભાસબ્રિજનો ક્ષતિગ્રસ્ત હિસ્સો તોડી પાડવાની ભલામણને મુખ્યમંત્રીની લીલી ઝંડી
Ahmdabad News: મેગાસિટી અમદાવાદ શહેરના ટ્રાફિક માટે અત્યંત મહત્વના એવા ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાષબ્રિજ મામલે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાષબ્રિજ મામલે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અટકળોનો આજે અંત આવ્યો હોય તેવું જણાઈ રહ્યું છે. રાજનીતિ સાથે સંકળાયેલા સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ બ્રિજના પુનઃનિર્માણ અંગે એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલે બ્રિજના પિલર સિવાયના સુપર સ્ટ્રક્ચરને તોડી પાડી નવો બનાવવાની રીપેર મુજબની ભલામણને સ્વીકારી હોવાની વાત સામે આવી છે.
શું છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો નિર્ણય?
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ના કમિશનર દ્વારા ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાષબ્રિજની સ્થિતિ અંગેનો એક વિસ્તૃત રિપોર્ટ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) ને સોંપવામાં આવ્યો હતો. આ રિપોર્ટમાં એક્સપર્ટો દ્વારા કરવામાં આવેલી ભલામણોને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર બ્રિજના તમામ પિલર મજબૂત હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે, તેથી તેને તોડવામાં આવશે નહીં. પરંતુ પિલર સિવાયનો બ્રિજનો ઉપરનો હિસ્સો (સુપર સ્ટ્રક્ચર) ક્ષતિગ્રસ્ત હોવાથી તેને સંપૂર્ણપણે ઉતારી લેવામાં આવશે. જૂના સ્ટ્રક્ચરને તોડીને તે જગ્યાએ નવું મજબૂત સ્ટ્રક્ચર બનાવવાની ભલામણનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.
AMC આજે બપોરે કરશે સત્તાવાર જાહેરાત
ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાષબ્રિજ રિપેરિંગ અને તેના ભવિષ્યના આયોજન અંગે AMC આજે બપોરે 3:15 કલાકે સત્તાવાર જાહેરાત કરશે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક ખાસ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં બ્રિજની વર્તમાન સ્થિતિ, નવા બાંધકામની સમયમર્યાદા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અંગેની તમામ વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે.
સુભાષબ્રિજ અમદાવાદના પશ્ચિમ અને પૂર્વ વિસ્તારને જોડતી મુખ્ય કડી હોવાથી, આ નિર્ણયથી લાખો વાહનચાલકોને આવનારા સમયમાં રાહત મળશે અને સુરક્ષિત પરિવહન સુનિશ્ચિત થશે.
