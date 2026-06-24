"લખવું હોય તો લખી દેજો! 24 તારીખે સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદ ન લાવું તો મારું નામ સધી નહીં", ભુવાજીની અનોખી આગાહી

Banaskantha News: ગુજરાતમાં ચોમાસાએ એન્ટ્રી કરી લીધી છે, પરંતુ હજું અડધું ગુજરાત વરસાદથી તરસ્યું છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ તાલુકામાંથી એક ચોંકાવનારો અને ભારે ચર્ચાસ્પદ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. કાંકરેજના રૂવેલ ગામમાં યોજાયેલી એક રમેલ દરમિયાન ભુવાજીએ વરસાદને લઈને અનોખી આગાહી કરી છે, જેનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
ધૂણતા ધૂણતા ભૂવાએ કરી વરસાદની આગાહી
આ વિશે મળતી માહિતી મુજબ, રૂવેલ ગામમાં માતાજીની રમેલ ચાલી રહી હતી. આ ધાર્મિક માહોલ વચ્ચે ભુવાજી ધૂણવા લાગ્યા હતા. ધૂણતાં ધૂણતાં તેમણે ત્યાં હાજર મેદની સામે ગર્જના કરતા આગામી 24 તારીખે વરસાદ લાવવાનો દાવો કર્યો હતો.
કહ્યું- "લખવું હોય તો લખી રાખજો..."
ભુવાજીએ રમેલમાં આક્રમક અંદાજમાં શ્રદ્ધાળુઓને સંબોધતા કહ્યું કે, "જો સાંજે ચાર વાગ્યા સુધી વરસાદ ન લાવું તો મારું નામ સધી નહીં. તમારે લખવું હોય ત્યાં લખી રાખજો, 24 તારીખે વરસાદ આવશે આવશે ને આવશે જ!" ભૂવાએ પોતાની આસ્થા અને માતાજી પર ભરોસો મૂકીને જાહેર કર્યું હતું કે જો નક્કી કરેલા સમયે વરસાદ નહીં પડે, તો તેઓ પોતાની ગાદી અને નામનો ત્યાગ કરવા પણ તૈયાર છે.
ભુવાની આગાહી સોશિયલ મીડિયા પર બની ચર્ચાનો વિષય
હાલ આ ઘટનાનો વીડિયો બનાસકાંઠા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વાયરલ થયો છે. લોકો આ વીડિયોને લઈને જુદી જુદી વાતો કરી રહ્યા છે. ગામના કેટલાક સ્થાનિકો અને ભક્તોને ભુવાજીના વેણ પર અતૂટ વિશ્વાસ છે અને તેઓ વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ, સોશિયલ મીડિયા પર તાર્કિક વિચારધારા ધરાવતા લોકો આને માત્ર અંધશ્રદ્ધા ગણાવી રહ્યા છે.