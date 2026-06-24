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"લખવું હોય તો લખી દેજો! 24 તારીખે સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદ ન લાવું તો મારું નામ સધી નહીં", ભુવાજીની અનોખી આગાહી

Banaskantha News: બનાસકાંઠામાં કાંકરેજના રૂવેલ ગામમાં રમેલ દરમિયાન ભુવાજીએ વરસાદ અંગે આગાહી કરીને ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, જો સાંજે ચાર વાગ્યા સુધી વરસાદ ન લાવું તો મારું નામ સધી નહીં. ધુણતા ધુણતા ભુવાજીએ 24 તારીખે વરસાદ આવવાનો દાવો કર્યો હતો. જેનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:56 PM IST
"લખવું હોય તો લખી દેજો! 24 તારીખે સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદ ન લાવું તો મારું નામ સધી નહીં", ભુવાજીની અનોખી આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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