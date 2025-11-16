Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રેલવે મુસાફરો ખાસ ધ્યાન રાખે : 100 દિવસ બંધ રહેશે સુરત રેલવે સ્ટેશનના 2 પ્લેટફોર્મ

Surat Railway Station : સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર યાત્રીઓને અસુવિધાનો સામનો કરવો પડશે. પ્લેટફોર્મ 4-5 બંધ રહેશે, ટ્રેનો હવે સુવિધા વગરના પ્લેટફોર્મ 6 પરથી દોડશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 16, 2025, 04:45 PM IST

Trending Photos

રેલવે મુસાફરો ખાસ ધ્યાન રાખે : 100 દિવસ બંધ રહેશે સુરત રેલવે સ્ટેશનના 2 પ્લેટફોર્મ

Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરો માટે આગામી દિવસોમાં મોટી અસુવિધાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા આધુનિકીકરણના કામના ભાગરૂપે આગામી 17 નવેમ્બરથી પ્લેટફોર્મ નંબર 4 અને 5 ને 100 દિવસ માટે બંધ રાખવામાં આવશે. હાલ પણ પ્લેટફોર્મ નંબર 6 પરથી ઉપડતી ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરોને ભારે હાલાકી બેઠવી પડી રહી છે. 

ઉધના રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 4 અને 5 ને આગામી 100 દિવસ માટે બંધ રાખવાનો રેલવે તંત્ર દ્વારા નિર્ણય લેવાયો છે. તેથી હવે આ પ્લેટફોર્મ પરથી પસાર થતી તમામ ટ્રેનોને પ્લેટફોર્મ નંબર 6 પરથી દોડાવવામાં આવશે. જોકે, મુસાફરોની ચિંતા એ છે કે, પ્લેટફોર્મ નંબર 6 પર પાણીના પરબ, શૌચાલય અને બેસવાની વ્યવસ્થા જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ પણ હજુ સુધી પૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ નથી. હાલમાં જ પ્લેટફોર્મ 6 પરથી મુસાફરી કરી રહેલા યાત્રીઓ આ સુવિધાઓના અભાવે પહેલેથી જ હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અસુવિધા અહીં જ પૂરી થતી નથી. સ્ટેશનના આધુનિકીકરણના કામને કારણે સુરત તરફના વિસ્તારમાં પ્લેટફોર્મ 6 સુધી પહોંચવાનો રસ્તો પણ હજુ વિકસિત થયો નથી. જેના કારણે મુસાફરોને પ્લેટફોર્મ સુધી પહોંચવામાં પણ ભારે મુશ્કેલી અને અડચણોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. 

આ સંજોગોમાં, પ્લેટફોર્મ 4 અને 5 બંધ થવાથી અને ટ્રેનો સુવિધા વગરના પ્લેટફોર્મ 6 પરથી દોડવાના કારણે, મોટી સંખ્યામાં મુસાફરોને આગામી 100 દિવસ સુધી ભારે અસુવિધાનો સામનો કરવો પડશે. રેલવે દ્વારા મુસાફરોની હાલાકીને ધ્યાનમાં રાખીને વહેલી તકે પ્લેટફોર્મ 6 પર જરૂરી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે તેવી માંગ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratRailwayspassengersસુરતરેલવે

Trending news