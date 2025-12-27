Prev
હવે સુરત અને લંડનમાં પણ ગુંજશે 'જય ખોડલ'ના નાદ, ખોડલધામ ટ્રસ્ટનો સૌથી મોટો નિર્ણય

Rajkot News: કાગવડ ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા બે જગ્યાએ મંદિર નિર્માણની કરી મોટી જાહેરાત. સુરતમાં નિર્માણ પામશે ખોડલધામ મંદિર સંકુલ. લંડનમાં પણ નિર્માણ પામશે ખોડલધામ મંદિર સંકુલ. આજે ખોડલધામ ટ્રસ્ટના મુખ્ય કાર્યાલયમાં  કોર કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય. ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાઇ હતી બેઠક

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:49 PM IST

Rajkot News: કાગવડ ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા બે જગ્યાએ મંદિર નિર્માણની કરી મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ-કાગવડ દ્વારા આજે ભક્તો અને સમાજ માટે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ સ્થિત ખોડલધામ ટ્રસ્ટના મુખ્ય કાર્યાલય ખાતે મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં સુરત અને સાત સમંદર પાર લંડનમાં ભવ્ય ખોડલધામ મંદિર સંકુલના નિર્માણનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

નરેશ પટેલની અધ્યક્ષતામાં મળી બેઠક
આ મહત્વનો નિર્ણય ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો હતો. ટ્રસ્ટના આગામી પ્રકલ્પો અને સામાજિક જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ બંને સ્થળો પર આસ્થાના કેન્દ્રો ઊભા કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સુરત અને લંડન બનશે ભક્તિના કેન્દ્રો
દક્ષિણ ગુજરાતના કેન્દ્ર સમાન સુરત શહેરમાં વસતા લાખો પાટીદાર પરિવારો અને શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં એક અદ્યતન ખોડલધામ મંદિર સંકુલનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. જ્યારે ગ્લોબલ લેવલે સંગઠનને મજબૂત કરવા અને વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓને પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે જોડી રાખવા માટે લંડનમાં પણ ખોડલધામ મંદિર સંકુલ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ટ્રસ્ટના આ નિર્ણયથી સમગ્ર રાજ્યના શ્રદ્ધાળુઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. આ નવા સંકુલ માત્ર મંદિર જ નહીં, પરંતુ સામાજિક ઉત્થાન અને સંગઠનના મોટા કેન્દ્રો તરીકે પણ ઉભરી આવશે.
 

