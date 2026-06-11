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ગુજરાતમાં જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2026 અંગે મોટી જાહેરાત; જાણો લાયકાત, પગાર અને અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

GYANSAHAYAK Recruitment: ગુજરાતમાં જ્ઞાન સહાયક પ્રાથમિક ભરતી 2026 માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારી અને અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓ તેમજ આશ્રમશાળાઓમાં 11 માસના કરાર આધારિત જ્ઞાન સહાયક પ્રાથમિકની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ છે. ઓનલાઈન અરજી 11 જૂન 2026 બપોરે 2 વાગ્યાથી શરૂ થશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 17 જૂન 2026 રાત્રે 11 વાગ્યે 59 મિનિટ સુધી છે. જેમાં TET 1 પાસ ઉમેદવારો ધોરણ 1 થી 5 માટે અરજી કરી શકશે. TET 2 પાસ ઉમેદવારો ધોરણ 6 થી 8 માટે અરજી કરી શકશે. ઉમેદવારે માત્ર એક જ જિલ્લાની પસંદગી કરવાની રહેશે. જિલ્લાવાર મેરિટ યાદી અને પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. જ્ઞાન સહાયકને માસિક 21000 રૂપિયા માનદ વેતન મળશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 11, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:09 PM IST
ગુજરાતમાં જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2026 અંગે મોટી જાહેરાત; જાણો લાયકાત, પગાર અને અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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