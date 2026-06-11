/ગુજરાતમાં જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2026 અંગે મોટી જાહેરાત; જાણો લાયકાત, પગાર અને અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

GYANSAHAYAK Recruitment: ગુજરાત રાજ્યની સરકારી અને અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓ તેમજ આશ્રમશાળાઓમાં શિક્ષણનું સ્તર વધુ મજબૂત કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે. સમગ્ર શિક્ષા, વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર (ગાંધીનગર) દ્વારા "જ્ઞાન સહાયક યોજના (પ્રાથમિક)" અંતર્ગત 11 માસ માટે કરાર આધારિત જ્ઞાન સહાયકોની ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે પસંદગી યાદી અને પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે આ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
અરજી કરવાનો સમયગાળો
શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયિક લાયકાત (TET-1 અને TET-2)
જિલ્લા પસંદગી અને મેરિટ યાદીની પ્રક્રિયા
માસિક વેતન, વયમર્યાદા અને કરારનો સમયગાળો
દસ્તાવેજ ચકાસણી (Document Verification) અને અગત્યની સૂચનાઓ
ખોટી માહિતી આપવા બદલ કડક કાર્યવાહી