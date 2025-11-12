Prev
IT Raid: ગાંધીનગરમાં 3 સ્થળોએ આવકવેરા વિભાગના દરોડા, આ પાર્ટીના સ્થાપકના ઘરે રેડ

IT Raid In Gandhinagar: દેશના પાટનગર ગાંધીનગરથી એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. શહેરમાં 3 સ્થળોએ આઈટી વિભાગે રેડ મારી છે. મળતી માહિતી મુજબ ભારતીય નેશનલ જનતા દળ પાર્ટીના સ્થાપકના ઘરે રેડ પડી છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 12, 2025, 11:25 AM IST

ગાંધીનગર: ગાંધીનગરથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. શહેરમાં 3 સ્થળોએ આવકવેરા વિભાગના  દરોડા પડ્યા છે. સેક્ટર 26 કિસાનનગરમાં સહિત અન્ય બે જગ્યાઓ પર દરોડા પડ્યા છે. વહેલી સવારથી IT વિભાગે દરોડા કામગીરી શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ભારતીય નેશનલ જનતા દળ પાર્ટીના સ્થાપકના ઘરે દરોડા પડ્યા છે. 

મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ ભારતીય નેશનલ જનતા દળના સ્થાપ સંજય વિઠ્ઠલભાઈ ગજેરા શહેરના 26 નંબરના સેક્ટરમાં કિસાન નગરમાં રહે છે. આજે સવારે આવકવેરા વિભાગના અધિકરીઓની ટીમે તેમના ઘરે પહોંચી હતી. આઈટી ટીમ દ્વારા તેમના ઘરે દસ્તાવેજોની ચકાસણી, સંપત્તિ સહિતના પુરાવાઓની તપાસ કરી રહી છે. 

વધુ વિગતો માટે વીડિયો જુઓ

અત્રે જણાવવાનું કે જે રાજકીય પક્ષો ચૂંટણીમાં ઓછા મત મેળવે છે તેમને Registered Unrecognized Political Parties(અમાન્ય) ગણવામાં આવે છે. એટલે કે આ પક્ષ ચૂંટણીમાં પંચમાં નોંધાયેલા તો હોય છે પરંતુ ઓછા મતો મળવાના કારણે માન્યતા મળતી નથી. ગુજરાતમાં આવા નોંધાયેલા પાંચ પક્ષોને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં થયેલી લોકસભા ચૂંટણીઓ અને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 22 હજાર જેટલા મતો મળ્યા હતા. એડીઆર રિપોર્ટ મુજબ 2019-20થી 2023-24 સમય દરમિયાન 5 પક્ષો જેટલા ભેગા થઈને કુલ આવક 2316 કરોડ છે જ્યારે એક વર્ષની આવક 1158 કરોડ.

તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે દેશમં આવા ટોચના 10 કમાણી કરતા રાજકીય પક્ષોમાં ગુજરાતના 5 પક્ષોનો સમાવેશ  થાય છે અને એમાં પણ  જ્યાં દરોડા પડ્યા છે તે ભારતીય નેશનલ જનતા દળ 957 કરોડની આવકની દ્રષ્ટિએ ટોચ પર છે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

