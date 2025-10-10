પાટીલ બાદ પાટલીએ બેસેલા જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે આ છે મોટી ચેલેન્જ! સંગઠન પ્રવાસથી રાજકારણ બદલાશે
BJP Gujarat Big Changes : રાજકીય પરીબળોને મોટી અસર થવાની શક્યતા. નવા પ્રદેશ પ્રમુખ મળ્યા બાદ જિલ્લા ભાજપમાં જુથવાદ પર લગામ લાગશે કે કોકડું વધુ ગૂંચવશે!
Gujarat Politics ; ગુજરાતમાં પાંચ વર્ષના લાંબા સમય સુધી પ્રદેશ ભાજપ સંગઠન પ્રમુખ તરીકે સીઆર પાટીલે સત્તા ભોગવી હતી. હવે તેમના સ્થાને જગદીશ વિશ્વકર્મા પ્રમુખ બન્યા છે અને તેમના પ્રમુખ બનતાની સાથે જ ગુજરાત ભાજપમાં અનેક સમીકરણો બદલાઈ શકે છે. ગુજરાત પ્રદેશના ભાજપ સંગઠન પ્રમુખ તરીકે જગદીશ વિશ્વકર્માની વરણી બાદ ગુજરાતના રાજકારણના રાજકીય પરિબળોને મોટી અસર થવાની શક્યતા છે. જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે સૌથી મોટી ચેલેન્જ આંતરિક જુથવાદ છે. કાર્યકરોનો માથાનો દુ:ખાવો બનેલા આંતરિક જુથવાદને નવા પ્રદેશ પ્રમુખ ડામે તેવી આશા છે.
ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માનો સંગઠન પ્રવાસ આજથી શરૂ થયો છે. એક સપ્તાહ સુધી ચાલનાર પ્રવાસની અંબાજી ખાતેથી શરૂઆત થઈ છે. અંબાજીમાં 51 શક્તિપીઠ સર્કલ ખાતે ભાજપ દ્વારા સ્વાગત માટે વિશેષ તૈયારી કરાઈ છે. બેન્ડ બાજા અને ખાસ નૃત્ય સાથે નવા પ્રદેશ પ્રમુખનું સ્વાગત કરાયું. મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો તેમના સ્વાગત માટે હાજર રહ્યા. આ પ્રસંગે નવા પ્રમુખ બાદ પ્રમુખ ટીમને લઈને કાર્યકરોએ જે હશે તે સારું હશે તેવું કહીને જગદીશ વિશ્વકર્માએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો.
ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માનો સંગઠન પ્રવાસ મહત્વનો બની રહેવાનો છે. કારણ કે, પ્રવાસ દરમિયાન કે બાદમાં ભાજપની પ્રદેશ પ્રમુખની પ્રદેશ ટીમને લઈને મહત્વના સમાચાર મળી શકે છે. પ્રવાસ દરમિયાન કે બાદમાં પ્રદેશ ભાજપની ટીમની જાહેરાત થઈ શકે છે. સંભવતઃ પ્રદેશ પ્રમુખના ગુજરાતના સંગઠનાત્મક પ્રવાસ બાદ પ્રદેશની ટીમ જાહેર થાય તેવી શક્યતાઓ પ્રબળ છે. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમમાં વિસ્તારગત અને જ્ઞાતિગત સમીકરણોના આધારે નેતાઓને જવાબદારીઓ સોંપાશે.
રાજ્યના ચાર ઝોનમાંથી 4 મહામંત્રીઓની થશે નિમણૂંક
- સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાંથી પાટીદાર સમાજના નેતાને મહામંત્રીની જવાબદારીઓ મળશે
- મધ્ય ગુજરાતમાંથી ક્ષત્રિય સમાજના નેતાને મહામંત્રી પદ મળી શકે છે
- દક્ષિણ ઝોનમાંથી આદિવાસી સમાજમાથી પણ મહામંત્રી બનાવાઈ શકે છે
- ઉપાધ્યક્ષ અને મહામંત્રીઓઓની ટીમ પણ થઈ શકે છે જાહેરાત
ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માંનો ગુજરાતનો સંગઠન પ્રવાસ આજથી શરૂ થયો છે. 10 ઓક્ટોબરથી 17 ઓક્ટોબર સુધી જગદીશ વિશ્વકરમાનો ગુજરાતનો સંગઠન પ્રવાસ ચાલશે. 7 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસ દરમ્યાન 6 જેટલા મહાસંમેલન કાર્યક્રમોમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે. આ દરમિયાન જગદીશ વિશ્વકર્મા અભિવાદનમાં માત્ર પુસ્તકો સ્વીકારાશે. આ તમામ ચોપડા જરૂરિયાતમંદ બાળકો અને વિધ્યાર્થીઓને વિતરણ કરવામાં આવશે.
આવતી કાલે સુરતના તાપીમાં કાર્યકર્તા મહાસંમેલનમાં કાર્યકર્તાઓ ને સંબોધન કરશે. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રિય જળશક્તિ મંત્રી તેમજ પૂર્વ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલ આ કાર્યક્રમમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે. 12 ઓકટોબરે વડોદરા શહેરમાં રેલી સ્વરૂપે કાર્યકર્તાઓનું અભિવાદન જીલશે. ત્યારબાદ કાર્યકર્તા મહાસંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે. 15 ઓકટોબરે રાજકોટ શહેર/જીલ્લો તેમજ મોરબી જીલ્લાના સંયુક્ત કાર્યકર્તા મહાસંમેલન કાર્યક્રમમાં રાજકોટ ખાતે ઉપસ્થિત રહેશે. બાવળા, બગોદરા, લીમડી, સાયલા, ચોટીલા, કૂવાડવા યાત્રામાં આવતા અનેક ગામોમાં કાર્યકર્તાઓનું અભિવાદન ઝીલશે. 17 ઓકટોબરે પ્રવાસન છેલ્લા દિવસે અમદાવાદ ખાતે લેઉવા પટેલ સમાજ સંમેલન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. ત્યારબાદ અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે કાર્યકર્તા મહાસંમેલન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે.
