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"25 કરોડ માંગો, 2 કરોડ એડવાન્સ લો", લોકગાયક હકાભા ગઢવીના ખુલાસાથી ખળભળાટ, નિલેશ એરવાડિયા પર ગંભીર આક્ષેપ

Hakabha Gadhvi On Jetpur Andolan: જેતપુરના ખેડૂત આંદોલન દરમિયાન એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ખેડૂત આંદોલનને સમર્થન આપનાર જાણીતા લોકગાયક હકાભા ગઢવીએ ખેડૂત આગેવાન નિલેશ એરવાડિયા પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. હકાભા ગઢવીએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી આ મામલે અનેક મોટા ખુલાસા કર્યા છે, જેના કારણે આંદોલનકારીઓમાં ભારે રોષ અને આશ્ચર્ય જોવા મળી રહ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:45 PM IST
"25 કરોડ માંગો, 2 કરોડ એડવાન્સ લો", લોકગાયક હકાભા ગઢવીના ખુલાસાથી ખળભળાટ, નિલેશ એરવાડિયા પર ગંભીર આક્ષેપ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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