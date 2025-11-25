સાવ આવું ના હોય! 500 કરોડના ખર્ચે ચાર મહિના પહેલા બનેલો રોડ તૂટી ગયો, ફરી નવો બનશે
Gujarat Model Fail : 500 કરોડના ખર્ચે સાંતલપુરથી થરાદ (કિલાણા) સુધીનો ૩૦ કિલોમીટર ગ્રીન ફિલ્ડ એક્સપ્રેસ-વે ભ્રષ્ટાચારમાં ધોવાયો. ભારતમાલા હાઈવેમાં કરોડોનું કૌભાંડ: ફરીથી બનાવવો પડશે
Corruption In Gujarat અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : 500 કરોડ કોઈ નાનીસૂની રકમ નથી. આ રકમથી અનેક લોકકાર્યો થઈ શકે છે. આ રકમ એક પેકેજ સમાન છે. ખેડૂતોને પેકેજના નામે જે પડીકું આપવામાં આવ્યુ છે, તેમાં 500 કરોડ ઉમેરી તો કેટલાક ખેડૂતોનું કલ્યાણ થશે. પરંતુ આટલી મોટી રકમ સાવ ખાડે ગઈ. કેમ કે, ગુજરાતના નવા બનેલા એક રોડમાં માત્ર ચાર મહિનામાં જ ભ્રષ્ટાચાર બહાર આવ્યો. આ રોડ હતો ન હતો જેવો થઈ ગયો. જેને કારણે હવે તેને ફરીથી બનાવવાની જરૂર પડી. પરંતું તેના માટે પહેલા ખર્ચાયેલા 500 કરોડનું શું. ઉપરથી નવો રોડ બનાવવા માટે પણ ખર્ચો થશે એ અલગ.
હજી ચાર મહિના પહેલા જ બન્યો હતો આ રોડ
અમે વાત કરી રહ્યા છીએ ભ્રષ્ટાચારની, ગુજરાત મોડલની અને ગુજરાતમાં ખાડે પડેલા વિકાસની. કેન્દ્ર સરકારના ડ્રિમ પ્રોજેકટ ભારતમાલા ગ્રીન ફિલ્ડ એક્સપ્રેસ વેમાં સાંતલપુરથી રાજસ્થાનના સાંચોર સુધી 125 કિલોમીટરનો રોડ 2030 કરોડના ખર્ચે બન્યો હતો. જેમાં સાંતલપુરથી કિલાણા સુધીનો 30 કિલોમીટરનો રોડ 500 કરોડના ખર્ચે સીડીએસ ઈન્ફ્રા કંપનીએ બનાવ્યો હતો. જે હજી આ વર્ષે એપ્રિલ 2025માં ખુલ્લો મુકાયો હતો. માત્ર 4 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં જ આ રોડ બિસ્માર થઈ ગયો. હાઈવે પર ઠેર ઠેર રોડ બેસી ગયા છે. અનેક જગ્યાએ મસમોટા ખાડા પડી ગયા છે.
- સાંતલપુરથી રાજસ્થાનને જોડતો ભારત માલા રૉડ ફરી બનશે
- સાંતલપુરથી કિલાણા સુધીનો 30 કિલો મીટરનો રૉડ નવો બનશે
- એપ્રિલ 2025 માં આ રૉડ ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો
- માત્ર ચાર મહિનામાં આ રૉડ બિસ્માર થઈ ગયો
- રોડની ગુણવત્તા સામે અનેક સવાલો ઉભા થયા
- કોન્ટ્રાકટરોના ભ્રષ્ટાચાર અને ખાઈકીને લઈ નાગરિકોને મુશ્કેલી પડી
- 500 કરોડ ના ખર્ચે બનેલ રૉડની હાલત બની દયનીય
લોકોનો આક્રોશ ઝળક્યો
લોકોમાં ઉઠેલી રોડને લઈને અનેક ફરિયાદોને કારણે સરકાર દ્વારા રોડને લઈને વિવિધ એજન્સીઓને તપાસ સોંપાઈ હતી. જેના રિપોર્ટમાં આ રોડમાં વપરાયેલી માટી ખરાબ હોવાના સહિત રોડના કામમાં અનેક ગેરરીતિઓ સામે આવી છે. લોકોની ફરિયાદ બાદ હવે સાંતલપુરથી કીલાણા સુધીનો 30 કિલોમીટર રોડ 1.5 મીટર ઉડે સુધી ખોદીને નવો બનાવાશે. જોકે સરકારના કરોડો રૂપિયા અધિકારીઓ અમે કોન્ટ્રાક્ટરની મિલીભગતથી પાણીમાં જતા વાહન ચાલકોને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમજ આ 30 કિલોમીટર રોડ ફરીથી બનાવવાની નોબત આવી છે.
- સાંતલપુરથી થરાદ સુધીમાં ભારતમાલા રોડ આખેઆખો ૧.૫ મીટર ઊંડે સુધી ખોદી ફરીથી બનાવાશે
- સાંતલપુરથી કિલાણા સુધી હાઈ-વેમાં રૂ. ૫૦૦ કરોડનો ખર્ચ બતાવી ભષ્ટ અધિકારીઓએ તરભાણા ભર્યા
- ૨૦૨૧માં શરૂ થયેલા હાઈ-વેનું કામ ૨૦૨૩માં પૂર્ણ કરવાનું હતું પણ ચાર વર્ષ પછી કામ પૂરું ન થતાં તર્ક-વિતર્ક
- હાઈવેમાં વપરાયેલી માટી યોગ્ય નહોતી તો તેની મંજૂરી કોણે આપી? : NHAIના અધિકારીઓ પણ શંકાના દાયરામાં
એ જ ભ્રષ્ટાચારી અધિકારીઓ નવો રોડ બનાવશે
આ વિશે જાણવા ઝી 24 કલાકની ટીમ પાલનપુરમાં આવેલ NHAIની ઓફીસ પહોંચી હતી અને ભારતમાલા રોડમાં થયેલ ભ્રષ્ટાચાર વિશે જાણવા અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો તો NHAIના કોઈ જ અધિકારી કેમેરા સામું બોલવા તૈયાર ન થતા. આ રોડના કામમાં ભ્રષ્ટાચારની આશંકા તેમના તરફ પણ ઉપજી રહી છે. જોકે હવે ફરીથી આ રોડ એ જ કોન્ટ્રાકટર ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી બનાવશે અને એ જ અધિકારીઓ તેનું નિરીક્ષણ કરશે ત્યારે ફરીથી રૂપિયા પાણીમાં ન જાય તે એક મોટો સવાલ છે.
તપાસમાં નીકળ્યો નકરો ભ્રષ્ટાચાર
તપાસ ટીમો દ્વારા હાઈ-વેમાં અલગ-અલગ સ્થળેથી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. આ સેમ્પલનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે જેમાં ભ્રષ્ટ તંત્ર અને ભ્રષ્ટ અધિકારીઓએ કેવો ભ્રષ્ટાચાર આચર્યો હતો તેનો પદાફાશ થયો છે. હાઈ-વેના કામમાં જે માટી વાપરવામાં આવી હતી એ માટી ખામીયુક્ત હોવાનું બહાર આવતાં ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની પોલ ખુલ્લી પડી ગઈ છે. હાઈ-વેના કામમાં કોન્ટ્રાક્ટરે બેશુમાર ભ્રષ્ટાચાર આચરી પોતાના તરભાણા ભરી સરકારી તિજોરીને કરોડો રૂપિયાનો ચૂનો ચોપડયો હોવાની ચર્ચાઓ વચ્ચે હવે હાઈ-વેની કામગીરી શંકાના દાયરામાં આવી ગઈ છે.
ભારતમાલા પ્રોજેકટ પાછળ કરોડોનો ખર્ચ કરાયો
ગુજરાતમાં પાટણ અને બનાસકાંઠામાંથી પસાર થતાં કેન્દ્ર સરકારના સપના સમાન ભારત માલા પ્રોજેકટની દુર્દશા સામે આવી છે. ભારે વરસાદને કારણે સાંતલપુરથી સુઈગામ વચ્ચેનો 30 કી.મી સુધીનો રોડ મોટાપાયે ધોવાઈ ગયો છે. આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયે હજી માત્ર ચાર જ મહિનાનો સમય થયો છે. આ હાઈવે પર વાહનચાલકો પાસેથી 45 રૂપિયાથી લઈને 305 રૂપિયા સુધીનો એક તરફનો ટોલ ઉઘરાવવામાં આવે છે. તે છતાંય મોટા અંતર સુધી રોડ પરથી ડામર ઉખડી ગયો છે.
