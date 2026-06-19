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સુરતની મહિલાના આત્મહત્યાના પ્રયાસ પાછળ છુપાયેલું હતું મોટું સાયબર ષડયંત્ર, પોલીસે આ રીતે ઉકેલ્યો ભેદ

Surat Police: સુરત પોલીસે તાપી નદીએ આત્મહત્યા કરવા ગયેલી મહિલાનો જીવ બચાવ્યો હતો. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે તે સાયબર બ્લેકમેઇલિંગનો શિકાર બની હતી, જેના કારણે પતિ સાથે વિવાદ થયો હતો. પોલીસે વેશપલટો કરીને છત્તીસગઢથી આરોપી અર્જુનને ઝડપી લીધો અને કાઉન્સેલિંગ દ્વારા દંપતીનું તૂટતું લગ્નજીવન પણ બચાવ્યું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 19, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:12 PM IST
સુરતની મહિલાના આત્મહત્યાના પ્રયાસ પાછળ છુપાયેલું હતું મોટું સાયબર ષડયંત્ર, પોલીસે આ રીતે ઉકેલ્યો ભેદ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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