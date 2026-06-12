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મોટો નિર્ણય : સાળંગપુર હનુમાનજીના નામ-સ્વરૂપોનો દુરુપયોગ હવે કોઈ નહીં કરી શકે

Salangpur Hanumanji Copyright Decision : સાળંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિર દ્વારા દાદાના નામ અને સ્વરૂપનો કોઈ દુરુપયોગ ન કરી કે તે માટે અગ્રણી લો ફર્મની મદદથી તેના કોપીરાઈટ અને ટ્રેડમાર્ક કરાયા છે

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:53 AM IST
મોટો નિર્ણય : સાળંગપુર હનુમાનજીના નામ-સ્વરૂપોનો દુરુપયોગ હવે કોઈ નહીં કરી શકે

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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