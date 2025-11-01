રાશન વિતરણમાં ચોક્સાઈ માટે રાજ્ય સરકારનો વધુ એક મોટો નિર્ણય, આ લોકોનું બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન જરૂરી
Ration Distribution: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન હેઠળ દેશભરમાં ચાલી રહેલી જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા (PDS) માં પારદર્શિતા લાવવા માટે ગુજરાત સરકારે વધુ એક ક્રાંતિકારી પગલું ભર્યું છે. વન નેશન વન રેશનકાર્ડ યોજના અંતર્ગત કોઈપણ લાભાર્થીને રાજ્યમાં કે દેશમાં ગમે ત્યાંથી પોતાની બાયોમેટ્રિક ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરીને અનાજ મેળવવામાં અગ્રેસર રહ્યા બાદ, હવે સરકારે આ સિસ્ટમને સપ્લાય ચેઇન સ્તરે પણ મજબૂત બનાવી છે.
Ration Distribution: તાજેતરના નિર્ણય મુજબ, હવે વાજબી ભાવની દુકાનો પર ડોર સ્ટેપ ડિલિવરી દ્વારા પહોંચતા અનાજના જથ્થાની સ્વીકૃતિ માટે સ્થાનિક તકેદારી સમિતિના સભ્યોનું બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે, એમ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, અમદાવાદની અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે.
સ્ટોક સ્વીકૃતિની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની રહેશે
અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા અનુસાર, આ નવી વ્યવસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લાભાર્થીઓ સુધી અનાજ પહોંચે તે પહેલાં, દુકાનદાર સ્તરે જ જથ્થાની ચોકસાઈ અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. મંત્રીની સૂચના અનુસાર, ગ્રામ્ય અથવા શહેરી તકેદારી સમિતિના 80% સભ્યોના બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશનની જોગવાઈ સામે, તાજેતરના પરિપત્ર મુજબ તા. 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 50% સભ્યો દ્વારા બાયોમેટ્રિક અથવા OTP આધારિત વેરિફિકેશન દ્વારા સ્ટોક સ્વીકૃતિની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
1 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓએ પોર્ટેબિલિટીનો લાભ લીધો
ગુજરાત સરકારની આ પહેલ "વન નેશન વન રેશનકાર્ડ" યોજનાની સફળતાને આગળ ધપાવે છે, જે અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં 1 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓએ પોર્ટેબિલિટીનો લાભ લીધો છે, જે સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાતને અગ્રેસર બનાવે છે.
ગુજરાત સમગ્ર ભારત દેશમાં એકમાત્ર રાજ્ય
આ ઉપરાંત, ગુજરાત સરકાર રાજ્યના એન.એફ.એસ.એ હેઠળના લાભાર્થીઓને પ્રોટીન સભર આહાર મળી રહે તે માટે પણ કટિબદ્ધ છે. જે અંતર્ગત તુવેરદાળ, ચણા, ખાંડ અને મીઠું જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ નિયમિતપણે રાહત દરે વિતરણ કરાય છે. એટલું જ નહીં, જન્માષ્ટમી અને દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન રાહતદરે સીંગતેલ અને વધારાની ખાંડનું વિતરણ કરનાર ગુજરાત સમગ્ર ભારત દેશમાં એકમાત્ર રાજ્ય છે.
દુકાનદારોને અનુરોધ કરાયો
નવેમ્બર માસ માટે મોટાભાગના દુકાનદારોએ ચલણ જનરેટ કરી નાણાંની ભરપાઈ કરી દીધી છે અને બાકી રહેતા દુકાનદારોની પ્રક્રિયા પણ પ્રગતિમાં છે, જેથી કોઈ લાભાર્થી અનાજના લાભથી વંચિત ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા દુકાનદારોને અનુરોધ કરાયો છે.
લઘુત્તમ 20000 કમીશનની ચૂકવણી
સરકાર માત્ર લાભાર્થીઓ જ નહીં, પરંતુ વિતરણ વ્યવસ્થાના મહત્વના અંગ એવા વાજબી ભાવના દુકાનદારોની પોષણક્ષમતા જાળવવા પણ સક્રિય છે. દુકાનદારોને અનાજ વિતરણના વિવિધ કમિશન ઉપરાંત, જો આવક ઓછી હોય તો તફાવતની ઘટતી રકમ પેટે રૂ. 20000 માસિક તેમના બેંક ખાતામાં નિયમિતપણે જમા કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર ખર્ચ રાજ્ય સરકાર ભોગવે છે અને આવી લઘુત્તમ 20000 કમીશનની ચૂકવણી કરનાર ગુજરાત દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે. સપ્ટેમ્બર-2025 સુધીના તમામ કમિશનની ચુકવણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે.
માગણીઓ રાજ્ય સરકારની વિચારણા હેઠળ
જોકે, વાજબી ભાવની દુકાનદાર એસોસિએશન દ્વારા લઘુત્તમ કમિશન 30000 કરવા સહિતની કેટલીક માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. આ બાબતે સરકારનો પક્ષ સ્પષ્ટ છે કે એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ સાથે સમયાંતરે બેઠકો યોજાય છે અને સંવેદનશીલતાપુર્વક સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવાય છે. વધુમાં, વાજબી ભાવની દુકાનદાર એસોસિએશનની ઘણી માંગણીઓ નીતિ વિષયક હોવાથી રાજ્ય સરકારની વિચારણા હેઠળ છે, એમ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, અમદાવાદની અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે.
સરકારે સ્પષ્ટપણે અનુરોધ કર્યો છે કે અનાજના જથ્થાના વિતરણથી અળગા રહેવું એ ગરીબ રેશનકાર્ડધારકોને તેમના હકના લાભથી વંચિત રાખવા બરાબર છે, જે યોગ્ય નથી.
