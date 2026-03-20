મહેસૂલ વિભાગનો મોટો નિર્ણય, 800 કર્મચારીઓને એક સાથે નાયબ મામલતદાર તરીકે પ્રમોશન અને 80ની બદલી
Gujarat Revenue Department: ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા વહીવટી પ્રક્રિયાને વેગ આપવા અને કર્મચારીઓના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વિભાગ દ્વારા એકસાથે 800 જેટલા કર્મચારીઓને પ્રમોશન આપવાની સાથે 80 નાયબ મામલતદારોની બદલીના આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
- મહેસૂલ વિભાગમાં બઢતી અને બદલીનો ધમધમાટ
- ગુજરાત મહેસૂલ વિભાગના 800 કર્મચારીઓને એક સાથે બઢતી
- 80 નાયબ મામલતદારની બદલી આદેશ
Gujarat Revenue Department: ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગમાં વહિવટી સ્તરે મોટા પાયે ફેરફારો કરાયા છે. રાજ્યમાં મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા બદલી અને બઢતીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં નાયબ મામલતદારની બદલી આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. રાજ્યના 80 નાયબ મામલતદારની બદલી કરવામાં આવી છે. મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા કારકુન અને મહેસૂલી તલાટી વર્ગ 3ને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં એક સાથે 800 કર્મચારીઓને નાયબ મામલતદાર તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે.
કર્મચારીઓમાં ખુશીની લહેર
મહેસૂલ વિભાગે રાજ્યના વહીવટી માળખાને મજબૂત કરવા માટે મોટા પાયે બઢતી આપી છે. જેમાં મહેસૂલી તલાટી અને કારકુન (વર્ગ-3)માં લાંબા સમયથી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને બઢતી આપવામાં આવી છે. મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા કુલ 800 કર્મચારીઓને હવે નાયબ મામલતદાર તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી રાજ્યના વિવિધ તાલુકા અને જિલ્લા કચેરીઓમાં ખાલી પડેલી નાયબ મામલતદારની જગ્યાઓ ભરાશે, જેથી સરકારી કામકાજમાં ઝડપ આવશે.
80 નાયબ મામલતદારોની બદલીના આદેશ
પ્રમોશનની સાથે સાથે રાજ્યના 80 જેટલા નાયબ મામલતદારોની આંતરિક બદલી પણ કરવામાં આવી છે. મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી યાદી અનુસાર, આ બદલીઓ તાત્કાલિક અસરથી લાગુ કરવામાં આવશે.
