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વલસાડમાં ભારે વરસાદના કારણે તંત્રનો મોટો નિર્ણય; જિલ્લાના ત્રણ તાલુકામાં તમામ શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર

Valsad Heavy Rains: વલસાડ જિલ્લામાં વહેલી સવારથી જ મેઘરાજાએ મુશળધાર બેટિંગ શરૂ કરી છે. સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને વલસાડ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:24 AM IST
વલસાડમાં ભારે વરસાદના કારણે તંત્રનો મોટો નિર્ણય; જિલ્લાના ત્રણ તાલુકામાં તમામ શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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