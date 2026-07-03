/વલસાડમાં ભારે વરસાદના કારણે તંત્રનો મોટો નિર્ણય; જિલ્લાના ત્રણ તાલુકામાં તમામ શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર

Valsad Heavy Rains: વલસાડ જિલ્લામાં થઈ રહેલા ભારે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આદેશ અનુસાર, વલસાડ, ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાની તમામ શાળા અને કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, વાપી, ઉમરગામ અને પારડી તાલુકામાં શાળાઓ બંધ રાખવા અંગેનો નિર્ણય લેવાની જવાબદારી ત્યાંના આચાર્યોને સોંપવામાં આવી છે, જેથી તેઓ પોતાના વિસ્તારમાં વરસાદની સ્થિતિને આધારે યોગ્ય નિર્ણય લઈ વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકે.
ત્રણ તાલુકાઓમાં શાળા-કોલેજો બંધ
જિલ્લામાં વરસી રહેલા અવિરત વરસાદને પગલે વહીવટી તંત્ર દ્વારા જિલ્લાના ત્રણ મુખ્ય તાલુકાઓ વલસાડ, ધરમપુર અને કપરાડામાં આવેલી તમામ સરકારી અને ખાનગી શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના અને સુરક્ષાના કારણોસર શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
વાપી, ઉમરગામ અને પારડી માટે વિશેષ વ્યવસ્થા
જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓ જેવા કે વાપી, ઉમરગામ અને પારડીમાં સ્થિતિને જોતા વહીવટી તંત્રએ સ્થાનિક સ્તરે નિર્ણય લેવાની સત્તા શાળાના આચાર્યોને સોંપી છે. આ અંગે તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જે તે વિસ્તારમાં વરસાદની તીવ્રતા અને વિદ્યાર્થીઓની અવરજવરની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને શાળાના આચાર્યોએ રજા આપવા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય લેવો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વહીવટી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને પણ સાવચેત રહેવા અને બિનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ કરવામાં આવી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોએ સાવચેતીના પગલાં લેવા તેમજ તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા જણાવાયું છે.