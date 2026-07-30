Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, કલેક્ટરોને સોંપાઈ મહેસૂલી કર્મચારીઓની બદલી કરવાની સત્તા; જાણો કયા કર્મચારીઓની બદલી કરી શકશે?

રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, કલેક્ટરોને સોંપાઈ મહેસૂલી કર્મચારીઓની બદલી કરવાની સત્તા; જાણો કયા કર્મચારીઓની બદલી કરી શકશે?

Gujarat Revenue Department: ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહેસૂલ વિભાગ હસ્તકની કામગીરીને વધુ ઝડપી અને સુદ્રઢ બનાવવા માટે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે મહેસૂલ વિભાગ હસ્તકની તમામ જિલ્લા-તાલુકા કચેરીઓમાં કાર્યરત વર્ગ-3ના કર્મચારીઓની જિલ્લા આંતરિક બદલીની સત્તા કલેક્ટરોને સોંપવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:59 PM IST
રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, કલેક્ટરોને સોંપાઈ મહેસૂલી કર્મચારીઓની બદલી કરવાની સત્તા; જાણો કયા કર્મચારીઓની બદલી કરી શકશે?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
E20 પેટ્રોલ વાહનો માટે સુરક્ષિત, વૈજ્ઞાનિક ચકાસણી બાદ જ કરાયો અમલ, સરકારનો મોટો દાવો
E20 Petrol27 min ago
2
Bhavnagar Medical College50 min ago
3
Devgadh Baria bye election results1 hr ago
4
Gujarat Monsoon 20262 hrs ago
5
Ajinkya Rahane2 hrs ago