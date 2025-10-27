Prev
ગુજરાત પર મોટી આફત : આગામી 24 કલાક સાચવજો, 27 થી 31 ઓક્ટોબર સુધીની વરસાદની આગાહી

Gujarat Cyclone Montha IMD Alert: રાજ્યના ખેડૂતો માથેથી હજુ કમોસમી વરસાદનું નથી ટળ્યું સંકટ...આજથી 31મી સુધી વરસશે ભારે વરસાદ...આજે સૌરાષ્ટ્રમાં અતિભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે કરી આગાહી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:59 PM IST

Cyclone Montha Alert ; રાજ્યના ખેડૂતો માથે હજુ કમોસમી વરસાદનું સંકટ યથાવત રહેશે. આજથી 5 દિવસ સુધી કમોસમી વરસાદનો કહેર જોવા મળશે. આજથી 31મી ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદ વરસશે. હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરી છે. 

ગુજરાતમાં કમોસમી માવઠાનું જોર રહેશે. રાજ્યના હવામાન વિભાગની આગાહી કહે છે કે, 27 થી 31 ઓક્ટોબર સુધી કમોસમી વરસાદ રહેશે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે કહ્યું કે, હાલ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. 5 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદ રહેશે. અમદાવાદમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. બીજી તરફ બંગાળની ખાડીમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. આ કારણે 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. પોર્ટ પર એલસી 3 નબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવાયું છે. 

આજે ક્યા ક્યા આગાહી
આજે અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથમાં રેડ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિ અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ખેડા, મહીસાગર, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, ભાવનગર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, રાજકોટ, મોરબી, પોરબંદરમાં યલો એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ ઉપરાંત જુનાગઢ, બોટાદ, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, નવસારીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને કરી આગાહી 
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી 24 કલાકમાં સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, કચ્છના ભાગો, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ રહેવાની શક્યતા રહેશે. વરસાદ ધીરે ધીરે ડુંગરપુર થઈને રાજસ્થાન ભાગોમાં આગળ તરફ જવાની શક્યતા રહેશે. જેને કારણે રાજસ્થાન વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને અરબી સમુદ્રની મુજબૂત સિસ્ટમ કારણે તેમજ બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ કારણે થઈ રહ્યો છે. આ વરસાદ ધીરે ધીરે ધટશે. આફત લગભગ ધટશે, પરંતું 2 થી 5 નવેમ્બર સુધી ધીરો વરસાદ રહેશે. આ સિસ્ટમની અસર કૃષિ પાકો પર પણ અસર થવાની શક્યતા રહેશે. 

માછીમારો માટે મોટું એલર્ટ
વાતાવરણના પલટાને પગલે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના તમામ મત્સ્ય ઉતરાણ કેન્દ્ર તમામ માછીમાર બોટ માલિકોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. ઓખા બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ આજે ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત રખાયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે, હજુ આગામી ૫ દિવસ એટલે કે તા.૩૦/૧૦/૨૦૨૫ સુધી હવામાન ખરાબ તથા ભારે પવન સાથે વરસાદ રહેશે. 40-50 થી વધીને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પવન ફૂંકાવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જેથી દરિયામાં રહેલ તમામ માછીમારી બોટોને તાત્કાલિક અસરથી પરત બોલાવી સુરક્ષિત જગ્યાએ લાંગરવા તથા જાન માલનું નુકસાન ન થવા પામે તેની તકેદારી રાખવા આથી સૂચના આપવામાં આવે છે.
 

