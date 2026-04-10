વડોદરાથી ચૂંટણીની મોટી ખબર : ભાજપના અનેક જૂના જોગી, વિવાદિત ચેહરાના પત્તા કટ થશે, આ રહ્યું લિસ્ટ
Vadodara BJP Candidate List : વડોદરામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારો જાહેર થતા જ ભડકો થવાનો છે. કારણ કે, ભાજપ હવે વડોદરાના લિસ્ટમાં નવાજૂની કરવાની છે. જૂના પત્તા કપાશે, નવા આવશે... આવી જ કંઈક સ્ટ્રેટેજી ભાજપ અપનાવાની છે તેવી ચર્ચા વહેતી થઈ છે. આ સાથે જ કોના કોના નામ કપાશે તેનું સંભવિત લિસ્ટ પણ સામે આવ્યું છે
- વડોદરા ભાજપની યાદી હજી જાહેર નથી થઈ, સાંજ સુધીમાં યાદી જાહેર થાય તેવી શક્યતા
- કાગડોળે ટિકિટની રાહ જોતા જૂના જોગીઓની ટિકિટ કપાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે
- ભાજપે હવે વડોદરામાં નવા ચહેરા ઉતરાવાની તૈયારી કરી લીધી છે
Gujarat Local Body Election 2026 BJP Candidate List: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા વડોદરાથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. આંતરિક સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભાજપ ઉમેદવારોના નામ અંગે ઝી 24 કલાક પર મોટા સમાચાર આવ્યા છે કે, અનેક જૂના જોગી, વિવાદિત ચેહરાના પત્તા કટ થઈ શકે છે. વડોદરામાં અનેક યુવા ચેહરાને તક આપવા માટે મોટા ભાગના નામો પર કાતર ફરશે.
ભાજપ સરપ્રાઈઝ આપશે
ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની નવી યાદી જાહેર કરી છે. આજે અમદાવાદ જિલ્લાની બે નગરપાલિકાના 72 અને 9 તાલુકા પંચાયતોના ઉમેદવારો પર મહોર મારી છે. જેમાં વિરમગામ અને ધોળકા નગરપાલિકાના 72 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. ભાજપ દ્વારા ધીરે ધીરે ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત થઈ રહી છે. જેમાં કેટલાક સરપ્રાઈઝ પણ જોવા મળી રહ્યાં છે. પરંતુ વડોદરામાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળી શકે છે. ચર્ચા છે કે, વડોદરા ભાજપમાં અનેક જૂના જોગીઓની ટિકિટ ભાજપ કાપી શકે છે. તો કેટલાક વિવાદિત નામોને પણ હટાવી શકે છે. જેનું કારણ હવે, વડોદરાના રાજકારણમાં નવા ચહેરા ઉતારવાનું છે. પ્રથમ યાદીમાં વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની ભાજપના ઉમેદવારોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું હતું.
કોના કોના નામ કપાઈ શકે છે!
- હેમિશા ઠક્કર- ધારાસભ્ય વિવાદને કારણે
- જાગૃતિ કાકા- સ્થાયી અધ્યક્ષના વિવાદ
- કલ્પેશ પટેલ- અધિકારી સાથે દુર્વ્યવહાર
- પ્રફુલ્લા જેઠવા- અધિકારી સાથે દુર્વ્યવહાર
- ભૂમિકા રાણા- પિતાના વિવાદના કારણે
- પિન્કી સોની- કમિશનર વિવાદમાં
- ડૉ. શીતલ મિસ્ત્રી- વારંવાર વિવાદને કારણે
- રાજેશ શાહ- ઉંમર ક્રાઇટેરિયા
- રાજેશ પ્રજાપતિ- ઉંમર ક્રાઇટેરિયા
- નરસિંહ ચૌહાણ- ઉંમર ક્રાઇટેરિયા
- લીલાબેન મકવાણા- ઉંમર ક્રાઇટેરિયા
- જ્યોતિ પટેલ- ઉંમર ક્રાઇટેરિયા
- પરાક્રમસિંહ જાડેજા- ઉંમર ક્રાઇટેરિયા
- નંદા જોશી- ઉંમર ક્રાઇટેરિયા
- ભારતી ભદ્રેશરા- ઉંમર ક્રાઇટેરિયા
- વર્ષા વ્યાસ- સંગઠનમાં હોદ્દો
- સ્નેહલ પટેલ- સંગઠનમાં હોદ્દો
- ડો હિતેન્દ્ર પટેલ- 3 ટર્મ
- ચિરાગ બારોટ- 3 ટર્મ
- નિલેશ રાઠોડ- 3 ટર્મ
- બંદિશ શાહ
રીપીટ કોણ થઈ શકે ?
- અજિત દધીચ ધારાસભ્યની નિકટતા માટે
- ભાણજી પટેલ પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રીના કારણે
- શ્રીરંગ આયરે
- શૈલેષ પાટીલ- પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખની નિકટ
- સુનિલ સોલંકી- પૂર્વ મેયર ( રિઝર્વેશનના કારણે )
સ્કાય લેબ તરીકે એમ.એસ.યુનિના પ્રોફેસર સંજય સોલંકી અથવા સમીર વાઘેલાને ભાજપ ઉતારી શકે છે.
ગઈકાલે ભાજપે વડોદરા તાલુકા અને નગરપાલિકાઓની યાદી જાહેર કરી છે. માજી પાલિકા પ્રમુખ બિરેન શાહને વોર્ડ નં 2 માં ટિકિટ આપી છે. તો નગરપાલિકામાં 36 પૈકી 8 ઉમેદવારોને રિપીટ કર્યા છે. 4 જિલ્લા પંચાયત અને 20 તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારને જાહેર કર્યા. જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ રહી ચૂકેલા અશ્વિન પટેલના દીકરાને સીમડીયા જિલ્લા પંચાયતની ભાજપે ટિકિટ આપી.
વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખની ટિકિટ કપાઈ
મહિલા આરક્ષણ નીકળી જતા ભાજપે યુવા નેતા આકાશસિંહ પરમારને ટિકિટ આપી. જિલ્લા પંચાયતના કારોબારી સમિતિના ચેરમેને નિલેશ પુરાણીની ટિકિટ પણ કપાઈ છે. જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ અશ્વિન વકીલની ટિકિટ કાપી તેમના પુત્ર હર્ષિલ પટેલને ટિકિટ આપી. ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં ગયેલા અને પાછા ભાજપમાં પરત ફરેલા કિરણસિંહ રાઠોડની પત્ની હેમાબેન રાઠોડને ભાજપે ટિકિટ આપી.
અંકિતા પરમારને ટિકિટ
મધ્ય ગુજરાતમાં હાલ ટિકિટમાં અંકિત પરમાર નામ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. યુવા નેતા અને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝર અંકિતા પરમારને ટિકિટ મળી છે. અંકિતા પરમારના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર1 મિલિયન ફોલોવર્સ છે. અંકિતા પરમાર અગાઉ વડોદરા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ હતા. તેમજ પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ પણ છે.
અંકિતા પરમારના નામનો વિરોધ
વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારો જાહેર થતા ભડકો થયો છે. જિલ્લા પંચાયતની પોર બેઠક પર અંકિતા પરમારનું નામ જાહેર થતા વિરોધના સૂર ઉઠ્યા છે. આ બેઠક પરથી ટિકિટ માગતા નયના પરમાર અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવશે. તેમના પતિ રાજેશ પરમારે સોશિયલ મીડિયા પર આ વિશે જાહેરાત કરી છે. 11 એપ્રિલે નયનાબેન ઉમેદવારી પત્ર ભરશે.
