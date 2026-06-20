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ગુજરાત સહિત 19 રાજ્યોમાં કુદરત મચાવી શકે કહેર; વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વાવાઝોડાની ચેતવણી જાહેર

Meteorological Department issues storm warning: દેશભરમાં હવામાનનો મિજાજ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સહિત દેશના 19 રાજ્યો માટે એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં કુદરત પોતાનો પ્રકોપ બતાવી શકે છે, જેમાં વાવાઝોડા સાથે વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સિવાય ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે પણ આગાહી કરી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:26 PM IST
ગુજરાત સહિત 19 રાજ્યોમાં કુદરત મચાવી શકે કહેર; વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વાવાઝોડાની ચેતવણી જાહેર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાત સહિત 19 રાજ્યોમાં કુદરત મચાવી શકે કહેર; વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વાવાઝોડાની..
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