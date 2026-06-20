/ગુજરાત સહિત 19 રાજ્યોમાં કુદરત મચાવી શકે કહેર; વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વાવાઝોડાની ચેતવણી જાહેર

Meteorological Department issues storm warning: દેશના 19 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદનું એલર્ટ અપાયું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના વિવિધ ભાગોમાં ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. બિહાર અને ઝારખંડમાં ચોમાસાનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે, જેના કારણે પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. આગામી દિવસોમાં દેશના કેટલાક ભાગોમાં 50 થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
ખાસ કરીને રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં તેજ પવન સાથે વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ સિવાય ઓડિશા અને કેરળમાં પણ મુશળધાર વરસાદ વરસી શકે છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી: અંબાલાલ પટેલની મહત્વની આગાહી
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે આગામી દિવસોના હવામાન અંગે મહત્વની વિગતો શેર કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, રાજ્યમાં આજથી જ પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થઈ જશે, જેના કારણે અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં જોવા મળશે. 21થી 23 જૂન દરમિયાન ઉકળાટ વધશે. આ દિવસોમાં હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધવાના કારણે લોકોને અસહ્ય ઉકળાટ અને ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જે ચોમાસાના આગમનનો સંકેત છે.
23 જૂનથી વિધિવત ચોમાસું બેસશે, ક્યાં કેવો વરસાદ પડશે?
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 23થી 25 જૂન દરમિયાન ચોમાસું ગુજરાતમાં વિધિવત રીતે આવી પહોંચશે. ચોમાસાની શરૂઆતમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ ખાબકવાની પણ શક્યતા છે. 28 જૂન પછી બંગાળના ઉપસાગરમાંથી આવતો ભેજ ગુજરાતમાં સારો વરસાદ લાવશે. 28 જૂનથી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વાવણી લાયક વરસાદ શરૂ થઈ જશે, જેથી ખેડૂતો પોતાના પાકની વાવણી કરી શકશે. પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી ઉપરાંત પંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા, અમદાવાદ તથા ગાંધીનગરમાં પણ ગાજવીજ સાથે સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
જુલાઈ મહિનામાં નદી-નાળા છલકાશે
અંબાલાલ પટેલે નક્ષત્રોની ગણતરી મુજબ જણાવ્યું છે કે, આદ્રા નક્ષત્ર બેસતાની સાથે જ જો શરૂઆતમાં ખાડા અને તળાવો ભરાઈ જાય તેવો વરસાદ થશે, તો 7 જુલાઈ પછી રાજ્યમાં નદી-નાળા છલકાય જાય તેવો ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે.