/કેનેડા જવાની લાલચ પડી મોંઘી પડી! હિંમતનગરમાં યુવતીએ 7 લોકોને 1.37 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો, જાણો છેતરપિંડીનો મોટો ખેલ

Himmatnagar News: સાબરકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક હિંમતનગરમાં વિદેશ જવાની ઘેલછા ધરાવતા યુવાનોને નિશાન બનાવીને લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. હિંમતનગરમાં 'પ્રીતિ ઈન્સ્ટિટ્યુટ'ના નામે સંસ્થા શરૂ કરનાર એક યુવતીએ કેનેડાના વર્ક વિઝા અપાવવાની લાલચ આપી અનેક લોકો સાથે કરોડોની ઠગાઈ કરી છે.
વિદેશ જવા ઈચ્છુક યુવાનોને કેનેડાના વર્ક વિઝાની ખોટી લાલચ આપી
હિંમતનગરમાં પ્રીતિબેન પ્રશાંતભાઈ વ્યાસ નામની યુવતીએ ઈન્સ્ટિટ્યુટ શરૂ કરી હતી. આ સંસ્થાની આડમાં તેણે વિદેશ જવા ઈચ્છુક યુવાનોને કેનેડાના વર્ક વિઝા અપાવવાની ખોટી લાલચ આપી હતી. આ લાલચમાં આવીને ફરિયાદી પ્રિયમસિંહ ભરતસિંહ સીસોદીયાએ પણ વિઝા મેળવવા માટે પ્રીતિ વ્યાસને મોટી રકમ ચૂકવી હતી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પ્રીતિ વ્યાસે માત્ર ફરિયાદી પાસેથી જ નહીં, પરંતુ અન્ય લોકોને પણ વિઝાના બહાને પોતાના જાળમાં ફસાવ્યા હતા. ફરિયાદી અને અન્ય 6 લોકો મળીને કુલ 1 કરોડ 37 લાખ રૂપિયાની માતબર રકમ આ ઠગ યુવતીએ પચાવી પાડી છે.
23 લાખ પડાવ્યા, માત્ર 4 લાખ પરત કર્યા
ફરિયાદી પ્રિયમસિંહ પાસેથી પ્રીતિ વ્યાસે કેનેડાના વર્ક વિઝાના નામે 23 લાખ રૂપિયા લીધા હતા. લાંબો સમય વીતી ગયા બાદ પણ વિઝા ન મળતા અને શંકા જતાં ફરિયાદીએ પોતાની રકમ પરત માંગી હતી. જોકે, ઠગ યુવતીએ માત્ર 4 લાખ રૂપિયા પરત આપીને બાકીના 19 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી હતી. આ સમગ્ર મામલે હિંમતનગર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસ હરકતમાં આવી ગઈ છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પ્રીતિ વ્યાસે અન્ય લોકોને પણ આવી જ રીતે શિકાર બનાવ્યા છે.
લોકોને અપીલ
ફરિયાદ દાખલ થવાની જાણ થતા જ આરોપી પ્રીતિ વ્યાસ ઘર છોડીને ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગઈ છે. હાલ હિંમતનગર પોલીસ દ્વારા તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ગેંગ કે કૌભાંડમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ અને કેટલા લોકો આ કૌભાંડનો ભોગ બન્યા છે, તે દિશામાં પોલીસ ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે. કોઈપણ એજન્ટ કે સંસ્થાને વિદેશ મોકલવાના નામે મોટી રકમ આપતા પહેલા તેમની વિશ્વસનીયતા તપાસી લેવી અને માન્યતા પ્રાપ્ત એજન્ટો પાસે જ કામ કરાવવું.