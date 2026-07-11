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કેનેડા જવાની લાલચ પડી મોંઘી પડી! હિંમતનગરમાં યુવતીએ 7 લોકોને 1.37 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો, જાણો છેતરપિંડીનો મોટો ખેલ

Himmatnagar News:  હિંમતનગરમાં યુવતીએ કેનેડાના વિઝા અપાવવાની લાલચ આપી છેતરપિંડી આચરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ફરિયાદી સહિત સાત જણાના 1 કરોડ 37 લાખની છેતરપિંડી આચરી છે. હિંમતનગરમાં પ્રીતિ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ખોલીને સંચાલક યુવતીએ છેતરપિંડી આચરી હોવાનું ખુલ્યું છે. પ્રિતીબેન પ્રશાંતભાઈ વ્યાસ નામની યુવતીઓ ઈન્સ્ટિટ્યુટ સંસ્થા શરુ કરી હતી. સંસ્થાના નામે વિઝા અપાવવાની લાલચ આપીને લોકો પાસેથી રૂપિયા ઉઘરાવ્યા હતા. જેમાં કેનેડાના વર્ક વિઝાના બહાને ફરિયાદી પાસેથી હિંમતનગરના યુવકના 23 લાખ રુપિયા પડાવ્યા હતા, ફરિયાદી પ્રિયમસિંહ ભરતસિંહ સીસોદીયા સહિત સાત જણા 1 કરોડ 37 લાખમાં છેતરાયો.  ૨૩ લાખમાંથી ચાર લાખ રૂપિયા પરત આપીને બાકીના 19 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:35 PM IST
કેનેડા જવાની લાલચ પડી મોંઘી પડી! હિંમતનગરમાં યુવતીએ 7 લોકોને 1.37 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો, જાણો છેતરપિંડીનો મોટો ખેલ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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