મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ વચ્ચે ડાંગ જિલ્લા ભાજપમાં ગાબડું, પૂર્વ ધારાસભ્ય સહિત કાર્યકરોના ભાજપને રામ રામ
Dang BJP News: ડાંગ જિલ્લા ભાજપમાં મોટું ગાબડું. પૂર્વ ધારાસભ્ય મંગળ ગાવીતના ખુબજ ટૂંકા સમયમાં ભાજપને રામ રામ. અમિત ચાવડાના હસ્તે ખેસ પહેરી ઘર વાપસી કરી. મંગળ ગાવીત મોટી સંખ્યામાં પોતાના સમર્થકો સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા.
Trending Photos
Dang BJP News: ગુજરાતમાં નવા મંત્રી મંડળના વિસ્તરણ વચ્ચે ડાંગ જિલ્લાની રાજનીતિમાં ગરમાવો આવ્યો છે. ડાંગના રાજકારણમાં આજે એક મોટો અને મહત્વનો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ડાંગના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને આદિવાસી સમાજના અગ્રણી નેતા મંગળ ગાવિતે ભાજપ સાથેના પોતાના ટૂંકા સમયમાં આજે પૂર્ણવિરામ મૂકી દીધું છે. ગાવિતે ફરી એકવાર કોંગ્રેસનો હાથ પકડી 'ઘર વાપસી' કરી છે, જેના કારણે જિલ્લા ભાજપમાં મોટું ગાબડું પડ્યું છે.
મંગળ ગાવિતે વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કર્યો
ગાવિત માત્ર એકલા જ કોંગ્રેસમાં જોડાયા નથી, પરંતુ મોટી સંખ્યામાં પોતાના સમર્થકો સાથે તેમણે કોંગ્રેસનું સભ્યપદ લીધું છે. આ ઘટના કોંગ્રેસ માટે ડાંગ જિલ્લામાં મોટી સફળતા અને આવકાર્ય સંકેત છે પ્રદેશ કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતા અમિત ચાવડાના હસ્તે ખેસ ધારણ કરીને મંગળ ગાવિતે વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
મંગળ ગાવિતની સાથે ભાજપના અન્ય સક્રિય કાર્યકરોએ પણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે, જે ભાજપ માટે મોટો ફટકો ગણી શકાય. કોંગ્રેસમાં જોડાનાર કાર્યકરોની વાત કરીએ તો દીપક પીપળે, જેઓ હાલમાં આહવા તાલુકા પંચાયતના સભ્ય છે, તેમનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય લાલભાઈ અને આદિવાસી સમાજના અગ્રણી નેતા વસંતભાઈ પણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. આ તમામ નેતાઓનું કોંગ્રેસમાં જોડાણ એ માત્ર વ્યક્તિગત નહીં, પરંતુ જમીની સ્તરે સંગઠન માટે એક મોટી તાકાત ગણાશે.
પૂર્વ ધારાસભ્ય મંગળ ગાવિતની કોંગ્રેસમાં ઘર વાપસી થતાંની સાથે જ સ્થાનિક કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં નવો ઉત્સાહ અને જોશ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યકરો માની રહ્યા છે કે ગાવિતના અનુભવ અને જનસંપર્કથી ડાંગ જિલ્લામાં કોંગ્રેસને ફરી મજબૂત બનાવવામાં મદદ મળશે. આગામી સમયમાં આ ફેરફાર ડાંગ જિલ્લાના રાજકીય સમીકરણો પર કેવો પ્રભાવ પાડે છે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે