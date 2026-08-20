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રક્ષાબંધનના તહેવાર નિમિત્તે બહેનોને મોટી ભેટ! GSRTC દ્વારા 6,500 એક્સ્ટ્રા બસો દોડશે, જાણો રૂટ

GSRTC: રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બહેનોને અને તેમના પરિવારને મોટી ભેટ આપી છે. તહેવાર દરમિયાન મુસાફરોના ધસારાને પહોંચી વળવા GSRTC દ્વારા રાજ્યભરમાં 6,500 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપનું સંચાલન કરવામાં આવશે. રાજ્યભરમાં વિવિધ રૂટ પર દોડનારી આ વધારાની બસોથી બહેનો અને પરિવારજનો કોઈપણ અગવડ વિના સુરક્ષિત મુસાફરી કરી શકશે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 20, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:42 PM IST
રક્ષાબંધનના તહેવાર નિમિત્તે બહેનોને મોટી ભેટ! GSRTC દ્વારા 6,500 એક્સ્ટ્રા બસો દોડશે, જાણો રૂટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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