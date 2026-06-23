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આણંદના તત્કાલિન નિવાસી અધિક કલેક્ટર કેતકી વ્યાસ મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાયા; ACBએ પાડી દીધો મોટો ખેલ!

Ketki Vya: આણંદના તત્કાલિન નિવાસી કલેક્ટર કેતકી વ્યાસ કે જેઓ વારંવાર વિવાદોમાં રહ્યાં છે, તેમની સામે અપ્રમાણસર મિલકત્ત અંગેનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. એસીબીએ ક્લાસ- 1 અધિકારી સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ACB દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં કેતકી વ્યાસની 3.56 કરોડથી વધુની અપ્રમાણસર મિલકતો મળી આવી છે. આ મિલકતો તેમની કાયદેસરની આવકના પ્રમાણમાં 68.84% વધુ હોવાનો આરોપ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:56 AM IST
આણંદના તત્કાલિન નિવાસી અધિક કલેક્ટર કેતકી વ્યાસ મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાયા; ACBએ પાડી દીધો મોટો ખેલ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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