/આણંદના તત્કાલિન નિવાસી અધિક કલેક્ટર કેતકી વ્યાસ મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાયા; ACBએ પાડી દીધો મોટો ખેલ!

Ketki Vya: આણંદના તત્કાલિન નિવાસી અધિક કલેક્ટર (RAC) કેતકી વ્યાસ ફરી એકવાર મુશ્કેલીમાં મૂકાયા છે. અગાઉ હનીટ્રેપ કાંડમાં વિવાદોમાં ઘેરાયેલા કેતકી વ્યાસ સામે હવે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ ACB પોલીસ મથકમાં તેમની વિરુદ્ધ રૂ. 3.56 કરોડની અપ્રમાણસર મિલકત (Disproportionate Assets) વસાવવા બદલ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
11 વર્ષમાં કાયદેસરની આવક કરતાં 68.84% વધુ સંપત્તિ વસાવી
ACBની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, કેતકી વ્યાસએ વર્ષ 2012 થી વર્ષ 2023 સુધીના 11 વર્ષના સેવાકાળ દરમિયાન મોટાપાયે ગેરકાયદેસર કમાણી કરી હતી. કુલ અપ્રમાણસર મિલકત રૂ. 3.56 કરોડ જેટલી થાય છે. તેમણે કાયદેસરની આવક કરતાં 68.84 ટકા વધુ સંપત્તિ એકત્ર કરી. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે સરકારી પદ પર રહીને સત્તાનો દુરુપયોગ કરી ભ્રષ્ટાચારના માધ્યમથી આ મિલકતો વસાવવામાં આવી હતી. આ મામલે કેતકી વ્યાસ વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ (Prevention of Corruption Act) હેઠળ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલ આ સમગ્ર મામલાની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ ACB ના મદદનીશ નિયામકને સોંપવામાં આવી છે.
શું હતો વર્ષ 2023નો હનીટ્રેપ કાંડ?
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે કેતકી વ્યાસ અગાઉથી જ વિવાદોમાં રહ્યા છે. વર્ષ 2023માં આણંદના તત્કાલિન કલેક્ટરને હનીટ્રેપમાં ફસાવવાનું એક મસમોટું ષડયંત્ર સામે આવ્યું હતું, જેમાં કેતકી વ્યાસ મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા. તત્કાલિન કલેક્ટરની કેબિનમાં સ્પાય કેમેરા ગોઠવીને વાંધાજનક વીડિયો ઉતારવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ કલેક્ટરને બ્લેકમેલ કરીને જમીનની કરોડો રૂપિયાની કિંમતી ફાઇલો પર પરાણે સહી કરાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું. આ હનીટ્રેપ અને બ્લેકમેલિંગના હાઈપ્રોફાઈલ કેસમાં તત્કાલિન નિવાસી અધિક કલેક્ટર કેતકી વ્યાસ સહિત કુલ ત્રણ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને તેમની ધરપકડ પણ થઈ હતી.
અગાઉ કલેક્ટરને બ્લેકમેલ કરવાના ગુનામાં જેલની હવા ખાઈ ચૂકેલા કેતકી વ્યાસ માટે ACBની આ નવી કાર્યવાહી 'કારેલા ઉપર લીમડો' સાબિત થઈ છે. કરોડો રૂપિયાની અપ્રમાણસર મિલકતના આ નવા કેસે સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા આચરવામાં આવતા ભ્રષ્ટાચારના સ્તરને ફરી એકવાર સપાટી પર લાવી દીધો છે.