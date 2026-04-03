ગુજરાતના આ દિગ્ગજોએ ભાજપમાં કોર્પોરેટર બનવા ટિકિટ માંગી, ધાર્મિક માલવિયાએ પણ કરી દાવેદારી

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાતના આ દિગ્ગજોએ ભાજપમાં કોર્પોરેટર બનવા ટિકિટ માંગી, ધાર્મિક માલવિયાએ પણ કરી દાવેદારી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:04 PM IST

BJP Sense Process : રાજ્યમાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. ભાજપ દ્વારા દરેક શહેર-જિલ્લામાં સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે. મહાનગર પાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત જેવી સંસ્થાઓ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી માટે સેન્સ લેવામાં આવી રહ્યું છે. પાર્ટી દ્વારા તમામ સ્તર પર આયોજન કરી લેવાયા છે. આવામાં રાજ્યભરમાંથી અનેક કાર્યકરોએ ટિકિટ માટે દાવેદારી નોંધાવી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આશરે 10 હજાર સીટો માટે સેન્સ પ્રક્રિયા આવતીકાલ સુધીમાં પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે. ત્યારે કયા કયા દિગ્ગજોએ ચૂંટણીમાં દાવેદારી કરી છે, તે જોઈએ. 

ધાર્મિક માલવિયાએ ટિકિટ માંગી
સૌથી પહેલા વાત કરીએ સુરત શહેરની, તો અહી દાવેદારી માટે ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો છે. સુરતમાં પાટીદાર ઉમેદવારોએ મોટી સંખ્યામાં કોર્પોરેશનની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી કરી છે. સુરતમાં પાટીદાર આગેવાલ ધાર્મિક માલવિયાએ દાવેદારી કરી છે. વોર્ડ નંબર 2માં ધાર્મિક માલવિયાએ ભાજપમાંથી દાવેદારી કરી છે. આ ઉપરાંત સુરતમાં એક જ પરિવારની દેરાણી-જેઠાણી પણ ટિકિટ માંગીને ચર્ચમા આવી છે, બંને લાજ કાઢીને ટિકિટ માંગવા આવી હતી. 

અનામત મળી જતા હવે ભાજપમાં ઉમેદવારી માટે આવ્યો છું
સુરત શહેરમાં બે દિવસથી ભાજપ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈ સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે. જેમાં પાસના નેતા ધાર્મિક માલવીયા ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. તેઓએ બે નંબરના વોર્ડમાંથી ઉમેદવારી માટે ફોર્મ ભર્યું. એક સમયે તેઓએ પાટીદાર અનામત આંદોલનને લઈ ભાજપનો વિરોધ કર્યો હતો. ત્યારે હવે તેઓએ કહ્યું કે, ‘અનામત મળી જતા હવે ભાજપમાં ઉમેદવારી માટે આવ્યો છું.’ ગત સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પાસ દ્વારા ભાજપનો વિરોધ કરાયો હતો. આ કારણે ભાજપ પાટીદાર વિસ્તારમાં 27 બેઠક હાર્યું હતું. હવે પાર્ટી ટિકિટ આપે કે ન આપે પાટીદાર વિસ્તારમાં ભાજપની તમામ સીટ આવે તેવા પ્રયાસ રહેશે તેવું ધાર્મિક માલવિયાએ કહ્યું. 
 
વડોદરામાં કોણે ટિકિટ માંગી?
તો બીજી તરફ, વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડવા દાવેદારોની લાંબી કતાર લાગી છે. 19 વોર્ડ ની 76 બેઠક માટે 1434 કાર્યકરોએ દાવેદારી કરી. ભાજપના ગઢ સમાન 5 વોર્ડમાં 90 થી વધારે કાર્યકરોએ ટિકિટ માંગી છે. રસાકસીવાળા વોર્ડ 15 અને 16 માં ઓછા દાવેદારો આવ્યા. વોર્ડ 15-16 માં માત્ર 41 દાવેદારોએ ટિકિટ માંગી છે. ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા પૂરી થઈ સંકલન સમિતિ નામોની યાદી તૈયાર કરી પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડમાં મૂકાશે.

હાસ્ય કલાકાર ધીરુભાઈ સરવૈયાના પુત્ર દિલીપ સરવૈયાએ દાવેદારી કરી
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. તો બીજી તરફ ભાજપ દ્વારા ચૂંટણી લડવા ઇચ્છનારા કાર્યકર્તાઓના મનની વાત પણ જાણવામાં આવી રહી છે. રાજકોટ જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે સેન્સ પ્રક્રિયા લેવામાં આવી રહી છે. સેન્સ પ્રક્રિયાનો આજે બીજો દિવસ છે. આગામી સમયમાં રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની 36 બેઠક, ગોંડલ નગરપાલિકાની 44 બેઠક તેમજ તાલુકા પંચાયતની 202 બેઠક માટે મતદાનની પ્રક્રિયા યોજાવવાની છે. આ વખતે યુવાઓને વધુ પ્રાધાન્ય આપવાની ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે. જાણીતા હાસ્ય કલાકાર ધીરુભાઈ સરવૈયાના પુત્ર દિલીપ સરવૈયા દ્વારા પણ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક માટે પોતાની દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી છે. 

દિલીપ સરવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, પોતે વર્ષ 2010 થી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલ છે. તેમજ હાલ લોધિકા વિસ્તારમાં કોઈ સમસ્યા નથી પરંતુ પાર્ટી જોર ટિકિટ આપશે તો વિકાસ કાર્યોની ગાથાને આગળ ધપાવીશું. તેમજ આગામી સમયમાં પોતાને ટિકિટ મળશે તો પોતાના પિતા પણ પોતાના માટે પ્રચાર કરતા જોવા મળશે. તેમજ પિતાની લોકપ્રિયતાનો ફાયદો પોતાને પણ મળશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, દિલીપ સરવૈયા રાજકોટ જિલ્લાના ખીરસરા ગામ ખાતે રહે છે. તેમજ 36 વર્ષીય દિલીપ સરવૈયા ધોરણ 12 પાસ છે. તેમજ તેમને કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ પણ કર્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું

ભાજપમાં ઉમેદવાર પસંદગી માટે ઉંમર કે ટર્મનો કોઇ નક્કી માપદંડ નહીં : પ્રવક્તા
પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા અનિલ પટેલે ટિકિટ અને ઉમેદવારી અંગે મહત્વની માહિતી આપી છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, ઉમેદવાર પસંદગી માટે ભાજપમાં હાલ કોઈ નક્કી ઉંમર મર્યાદા અથવા ટર્મનો ક્રાઈટેરિયા લાગુ કરવામાં આવ્યો નથી. વર્ષ 2021ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી દરમિયાન 60 વર્ષની ઉંમર અથવા ત્રણ ટર્મ જેવી મર્યાદા હતી, પરંતુ આ વખતે પાર્ટી દ્વારા વ્યૂહાત્મક રીતે નવા માપદંડ નક્કી કરવામાં આવશે. સેન્સ પ્રક્રિયા અંતર્ગત દરેક વોર્ડમાં ત્રણ નિરીક્ષકો દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, પદાધિકારીઓ અને ચૂંટણી દ્વારા સમાજસેવા કરવા ઇચ્છુક દાવેદારોની મુલાકાત લેવામાં આવે છે. મહાનગર પાલિકામાં સરેરાશ એક વોર્ડમાં 50 કે તેથી વધુ દાવેદારો હોય છે. તમામ દાવેદારોના બાયોડેટાના આધારે પ્રથમ યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે સંકલન સમિતિને સોંપવામાં આવે છે. આ યાદી પરથી 12 સભ્યોની પેનલ તૈયાર કરી પ્રદેશ ચૂંટણી સમિતિને મોકલવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રદેશ ચૂંટણી સમિતિ દ્વારા સામાજિક અને જાતિગત સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને અંતિમ ઉમેદવાર પસંદ કરવામાં આવે છે. ભાજપ પાસે એક કરોડથી વધુ કાર્યકરો, 25 લાખથી વધુ સભ્યો અને 1.25 લાખથી વધુ સક્રિય કાર્યકરોનો વિશાળ સંગઠન આધાર છે. આશરે 10 હજાર ઉમેદવારોની પસંદગી થવાની છે. પાર્ટી સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ટિકિટ ન મળવા છતાં ભાજપના કાર્યકરો બીજા જ દિવસથી સંગઠનના કામમાં લાગી જાય છે, જે પાર્ટીની મજબૂત સંગઠન શક્તિ દર્શાવે છે. આ રીતે ભાજપ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે સંગઠિત અને વ્યૂહાત્મક રીતે ઉમેદવાર પસંદગી પ્રક્રિયા આગળ વધારી રહી છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

