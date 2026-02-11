AAPના સાવરણાની વિખેરાતી સળીઓ : મહેશ સવાણી, વિજય સુંવાળા, કથિરિયા પછી હવે કરપડા
AAP Leader Raju Karpada Resigns : દોઢ મહિનો જેલવાસ ભોગવીને બહાર આવેલા આમ આદમી પાર્ટીને નેતા રાજુ કરપડાએ અચાનક બહાર આવીને ધડકો કર્યો, ગુજરાતના રાજકારણનો સળગતો સવાલ એ છે કે શું કરપડા હવે ભાજપ કે કોંગ્રેસ ભેગા થશે કે નહિ? કારણ કે, અગાઉ પાર્ટી છોડેલા નેતાઓએ તો આવું કર્યું જ છે.
Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : ગુજરાતના રાજકારણમાં ત્રીજો વિકલ્પ બનવાના ખ્વાબ બતાવીને આવેલ નવોદિત રાજકીય પક્ષ આમઆદમી પાર્ટી એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે એવી હાલતમાં છે. વિસાવદરની પેટાચૂંટણીમાં જીત મેળવીને ચોમેર ગાજવા લાગેલી પાર્ટી ગામડાંઓમાં સંમેલનો યોજીને, ખેડુતોના પ્રશ્નોમાં બોલકી બનીને જનાધાર બનાવી રહી હતી ત્યાં જ પાર્ટીનો વધુ એક કાંગરો ખરી ગયો છે. ખેડૂત અગ્રણી રાજુ કરપડાએ આમ આદમી પાર્ટીના તમામ પદ પરથી રાજીનામું આપીને પ્રદેશ નેતૃત્વ સામે સવાલો ખડા કરી દીધા છે.
આ મોટા નેતાઓએ છોડ્યો સાવરણાનો સાથ
- વિજય સુંવાળા, ડાયરા કલાકાર
- અલ્પેશ કથીરિયા, પાટીદાર આગેવાન
- ધાર્મિક માલવીયા, પાટીદાર આગેવાન
- મહેશ સવાણી, સુરત ઉદ્યોગપતિ
- નિખીલ સવાણી, ઉદ્યોગપતિ
- અને હવે રાજુ કરપડા
એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે
આમઆદમી પાર્ટીનો ગુજરાતમાં આરંભ થયો ત્યારે બહુ મોટી આશાઓ મૂકાઈ હતી. પક્ષ કોંગ્રેસ કરતાં વધુ સક્રિય રહેશે, જનતાનો અવાજ ઊઠાવશે, લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપશે એવી વાતો વચ્ચે ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પાર્ટીએ ગણીગાંઠી બેઠકો પર ફતેહ મેળવી હતી. એ પૈકી ગારિયાધાર બેઠકના ધારાસભ્ય ભુપત ભાયાણી અને બોટાદના ધારાસભ્ય ઉમેશ ચૌહાણે ચૂંટાયા પછી પક્ષથી અંતર રાખવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. માત્ર ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અને જામજોધપુરના હેમંત ખવા સક્રિય હતા.
વિસાવદર પેટાચૂંટણી પછી ફરી જોશ ચડ્યું
વિધાનસભાની ચૂંટણીનું સુકાન ઈસુદાન ગઢવીને સોંપાયા પછી લગભગ નિષ્ક્રિય થઈ ગયેલા ગોપાલ ઈટાલિયાને પાર્ટીએ વિસાવદર પેટાચૂંટણીના ઉમેદવાર બનાવ્યા અને તેમાં જીત મળી પછી સોશિયલ મીડિયા પર ગોપાલ ઈટાલિયા છવાઈ ગયા હતા. ભાજપ સરકારને ઘેરવા માટે ગામડાંઓ પર ફોકસ વધારવામાં આવ્યું અને ખેડૂતોના પ્રશ્નો માટે રાજુ કરપડાને આગળ કરવામાં આવ્યા. પરંતુ હવે રાજુ કરપડા પણ રાજીનામું આપીને 'રણછોડ' સાબિત થયા છે ત્યારે પાર્ટીની વિશ્વસનિયતા સામે પ્રશ્નાર્થ સર્જાયો છે.
વિખેરાતો જાય છે સાંવરણો...
ગુજરાતમાં આમઆદમી પાર્ટીના આરંભકાળથી આજ સુધીમાં અનેક મોટા માથાં જોડાય અને વિખૂટા પડ્યા છે. તેમાં સુરતના ઉદ્યોગપતિ તેમજ સમાજસેવક મહેશ સવાણી, નિખિલ સવાણી, ડાયરાના લોકપ્રિય કલાકાર વિજય સુંવાળા, પાટીદાર આંદોલનના અગ્રણી અલ્પેશ કથિરિયા, ધાર્મિક માલવિયા સહિતના નેતાઓ સામેલ છે. દરેકના પાર્ટી સાથે છેડો ફાડવાના કારણો અલગ હશે પરંતુ સરવાળે તો એ આમઆદમી પાર્ટીની વિશ્વસનિયતા સામે સવાલ કરે છે.
હવે ઈટાલિયા અને ચૈતર પર મદાર
જ્યાં અડધોઅડધ નેતાઓ પાર્ટી છોડી ચૂક્યા છે, અને કેટલાક પક્ષથી મોઢું ફેરવી લીધું છે, ત્યારે હવે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીનો આખો મદાર ગોપાલ ઈટાલિયા અને ચૈતર વસાવા પર છે. ગોપાલ ઈટાલિયા અને ચૈતર વસાવાના ખભે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીનો ભાર છે. જેમાં ઈસુદાન ગઢવી ખાસ કંઈ ઉકાળી શકે તેવું કહેવું મુશ્કેલ છે. તેની સામે ઈટાલિયા અને ચૈતર વસાવા પર એક ચોક્કસ પ્રકારની વોટબેંક તો છે.
