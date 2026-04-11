ભાજપમાં આટલી મોટી ભૂલ કોણે કરી? જેનું નામ મતદાર યાદીમાં નથી તેને ટિકિટ આપી, રાજકોટમાં સભામાં બેસેલા ઉમેદવારની ટિકિટ પાછી ખેંચી લેવાઈ
Big Misktake In BJP Candidate List : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે અનેક નવા નામ આપી સરપ્રાઈઝ આપ્યું, પરંતુ કેટલીક જગ્યાઓએ ભાજપનો પેચ ફસાયેલો જોવા મળ્યો. વડોદરા અને રાજકોટમાં ભાજપને આજે છેલ્લી ઘડીએ ઉમેદવાર બદલાની જરૂર પડી. જેના કારણો પણ ચોંકાવનારા જોવા મળ્યા. આખરે કેમ ભાજપને પોતાનો જ નિર્ણય બદલવો પડ્યો?
- આજે ફોર્મ ભરવાના છેલ્લા દિવસે રાજકોટમાં ટિકિટની ખેંચતાણ વચ્ચે વોર્ડ 7માં ભાજપે ઉમેદવાર બદલવા પડ્યા
- વડોદરામાં પણ રાગ લલિત માછરને ટિકિટ લઈને બાદમાં તેમની જગ્યાએ ભૂરસિંગ રાઠવાનું નામ જાહેર કરાયું
Gujarat Local Body Election 2026 : શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી ભાજપ માઈક્રો પ્લાનિંગને કારણે પ્રખ્યાત છે. પરંતું ભાજપમાં આવી ભૂલ થાય તે માનવામાં ન આવે. ભાજપમાં બે શહેરો પર છેલ્લી ઘડીએ ઉમેદવારો બદલવામાં આવ્યા. આવુ ભાજપમાં પહેલા ક્યારેય બન્યુ નથી. તેમાં પણ વડોદરામા તો ભાજપે જે ભાઈને ટિકિટ આપી, તેમનું નામ મતદારી યાદીમાંથી જ ગાયબ નીકળ્યું. તો આજે ફોર્મ ભરવાના છેલ્લા દિવસે રાજકોટમાં ટિકિટની ખેંચતાણ અને લોબિંગને પગલે જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારને બદલવાની ફરજ પડી.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. સરકારી કચેરીઓ ઉમેદવારોથી ઉભરાઈ ગઈ છે. ઉમેદવારી પત્ર ભરવા માટે માત્ર ગણતરીના કલાકો બાકી રહી ગયા છે. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો સમય બપોરે ૩ વાગ્યા સુધીનો છે. પરંતું અસંતોષ અને બળવાની આશંકા વચ્ચે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપના નેતાઓનું શક્તિપ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે. તો તેમની ભૂલો પણ જોવા મળી રહી છે. 26 એપ્રિલે મતદાન અને 28 એપ્રિલે પરિણામ આવશે. ત્યારે વડોદરા અને રાજકોટ ભાજપમાં છેલ્લી ઘડીએ કેમ ઉમેદવારો બદલવાની જરૂર પડી તે જોઈએ.
રાજકોટમાં ઉમેદવાર સ્ટેજ પરથી નીચે ઉતરી ગયા
આખા ગુજરાતમાં ભાજપમાં સૌથી વધુ ભડકો રાજકોટમાં થયો છે. આંતરિક વિખવાદ અને અસંતોષને કારણે ગઈકાલે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધના સૂર જોવા મળ્યા. છેલ્લી ઘડી સુધી રાજકોટમાં જુથવાદને કારણે ટિકિટની જાહેરાત બાકી રહી હતી. જોકે, ટિકિટની જાહેરાત બાદ પણ ભાજપે કંઈ ઉકાળી ન લીધું. ઉમેદવારો ટિકિટ માટે ઉમેદવારી કરે તે પહેલા રાજકોટમાં બહુમાળી ભવન ચોક ખાતે ભવ્ય વિજય વિશ્વાસ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સંમેલન વચ્ચે અચાનક એક ઉમેદવાર સ્ટેજ પરથી ઉતરી ગયા હતા. ટિકિટ મળ્યાની ખુશીમાં આખી રાત વિતાવ્યા બાદ ઉમેદવાર પાસેથી તે ખુશી છીનવાઈ ગઈ હતી. કારણ કે, પાર્ટીએ તેમની જગ્યાએ બીજા ઉમેદવારની જાહેરાત કરી હતી. એક નેતાનું લોબિંગ કામ કરી ગયું, ને રાજકોટમાં જાહેર કરાયેલા ઉમેદવાર બદલાયા.
રાજકોટમાં શૈલેશ જાનીને બદલે હવે નેહલ શુક્લ
રાજકોટમાં ચૂંટણીના ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસે ટિકિટની ખેંચતાણ ચાલુ જ રહી. આ ખેંચતાણને કારણે જ વોર્ડ નંબર 7 માં ભાજપે ઉમેદવાર બદલવાની જરૂર પડી. ગઈકાલે વોર્ડ નંબર 7 માં શૈલેષ જાનીના નામની જાહેરાત કરાઈ હતી. પરંતું આજે તેમના બદલે નેહલ શુક્લને ટિકિટની ફાળવણી કરાઈ છે. આ બદલાવ વિશે શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડો. માધવ દવેએ કહ્યું કે, પાર્ટી નેહલ શુક્લને ચૂંટણી લડાવવા માંગી રહી છે. તેથી શૈલેષ જાનીને બદલે હવે નેહલ શુક્લને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.
વડોદરામાં તો મોટી ભૂલ થઈ ગઈ
વડોદરા ભાજપના ઉમેદવારોની જાહેરાતમાં મોટી ભૂલ જોવા મળી. ભાજપને વોર્ડ 1માં ઉમેદવાર બદલવાની નોબત આવી, તે પણ રસપ્રદ કારણથી. પાર્ટીએ વોર્ડ નંબર 1 માં રાગ લલિત માછરને ટિકિટની ફાળવણી કરી હતી. પરંતું તેમનું ખુદનું નામ જ મતદાર યાદીમાંથી ગાયબ છે. આથી ભાજપને ઉમેદવાર બદલવાની ફરજ પડી હતી. આખરે આ ST અનામત બેઠક પર તેમના બદલે ભૂરસિંગ રાઠવાનું નામ જાહેર કરાયું.
જોકે, ભાજપની આ ભૂલથી રાજકીય ગલિયારાઓમાં ભારે મજાક ઉડી. આખરે કેવી રીતે ભાજપના સંગઠનના હોદ્દેદારો, ધારાસભ્યો થાપ ખાઈ ગયા. ભાજપમાં આટલી મોટી ભૂલ કોણે કરી?
