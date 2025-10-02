ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ અંગે મોટા સમાચાર, ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળનું ક્યારે થઈ શકે છે વિસ્તરણ?
Gujarat State BJP President: ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) માં ટૂંક સમયમાં જ મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. રાજ્યના રાજકારણમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપને નવા પ્રમુખ મળી શકે છે. પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી માટે પક્ષ દ્વારા ટૂંક સમયમાં નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. નોટિફિકેશન જાહેર થયા બાદ આગામી દિવસોમાં આ અંગેની સંપૂર્ણ ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
Gujarat State BJP President: ગુજરાતના રાજકારણમાંથી હાલમાં એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપને ટૂંક સમયમાં નવા પ્રમુખ મળી શકે છે. આ માટેની સત્તાવાર પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે પક્ષ દ્વારા ટૂંક સમયમાં જ નોટિફિકેશન (જાહેરાત) બહાર પાડવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. તમને જણાવી દઈએ કે હાલમાં ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ તરીકે સી.આર. પાટીલ કાર્યરત છે. તેમનો કાર્યકાળ અને અન્ય સંગઠનાત્મક નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને આગામી દિવસોમાં પ્રદેશ પ્રમુખની વરણી અથવા ચૂંટણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. આ ચૂંટણી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે જ પક્ષ દ્વારા નોટિફિકેશન જાહેર કરાશે.
પ્રમુખની નિમણૂક અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ પદનો મામલો હવે જોર પકડી રહ્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા જ ગુજરાત ભાજપને તેના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ મળી શકે છે. આ નિમણૂક પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં પ્રદેશ ભાજપને યોગ્ય દિશા અને મજબૂત નેતૃત્વ પૂરું પાડી શકાય. પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક પ્રથમ કરવામાં આવશે જેથી તેઓ ચૂંટણીની કામગીરીનું સંચાલન કરી શકે.
મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ: રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વના હાથમાં આખરી નિર્ણય
પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી બાદ બીજો મહત્ત્વનો મુદ્દો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ છે. માનવામાં આવે છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા બાદ મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ અથવા ફેરબદલ થઈ શકે છે. જોકે, ચૂંટણીની કામગીરી અને પરિણામોને ધ્યાનમાં રાખીને જ મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ કે વિસ્તરણ શક્ય બનશે. પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક હોય કે પછી મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ, આ બંને મહત્ત્વના મુદ્દે આખરી નિર્ણય ભાજપનું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ જ લેશે.
આગામી દિવસોમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે
જાણકાર વર્તુળોનું કહેવું છે કે, આ નોટિફિકેશન જાહેર થયા બાદ પક્ષના બંધારણ મુજબ પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી માટેની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયામાં ઉમેદવારી નોંધાવવાથી લઈને પક્ષના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા મતદાન કરવા સુધીના તબક્કાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
દશેરા બાદ કેન્દ્રીય નેતૃત્વ લેશે મુદ્દો હાથમાં
પક્ષના આંતરિક સૂત્રોના મતે, દશેરાના પર્વ બાદ પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂકનો મુદ્દો કેન્દ્રીય નેતૃત્વ દ્વારા ગંભીરતાથી હાથ ધરવામાં આવશે. ત્યારબાદ જ પક્ષ દ્વારા નોટિફિકેશન જાહેર કરવાની અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની શક્યતા છે. ગુજરાત ભાજપમાં આ મોટા ફેરફારો રાજ્યના રાજકારણને એક નવી દિશા આપી શકે છે. આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વના નિર્ણયો પર સૌની નજર રહેશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત ભાજપ માટે પ્રદેશ પ્રમુખનું પદ હંમેશા મહત્ત્વનું રહ્યું છે. આગામી લોકસભા ચૂંટણી અને ત્યારબાદની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને નવા પ્રમુખની પસંદગી પર સૌની નજર રહેશે. નવો ચહેરો કોણ હશે, કયા સમાજ કે વિસ્તારમાંથી આવશે, અને સંગઠન પર તેમની કેવી પકડ હશે, તેવા અનેક સવાલો હાલમાં રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઈ રહ્યા છે.
