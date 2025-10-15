મંત્રીમંડળ વિસ્તવરણની ચર્ચા વચ્ચે મોટા સમાચાર, શુક્રવારે ગુજરાત આવી શકે છે શાહ-નડ્ડા
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાત સરકારમાં નવા મંત્રીઓને સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. શુક્રવારે નવા મંત્રીઓ શપથ ગ્રહણ કરે તેવી અટકળો ચાલી રહી છે. હવે સમાચાર સામે આવ્યા છે કે શુક્રવારે અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડા ગુજરાતના પ્રવાસે આવી શકે છે.
ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં વિસ્તરણની ચર્ચા ચાલી રહી છે. દિવાળી પહેલાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં નવા મંત્રીઓની સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. નવા મંત્રીમંડળમાં કોનો સમાવેશ થશે તે અંગે કેટલાક નામોની ચર્ચા ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. ગુજરાતમાં ચાલી રહેલી મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ચર્ચા વચ્ચે જેપી નડ્ડા અને અમિત શાહ ગુજરાત આવી શકે છે.
અમિત શાહ અને નડ્ડા આવી શકે છે ગુજરાત
સૂત્ર પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી સુનિલ બંસલ કાલે ગુજરાત આવે તેવી શક્યતા છે. તો 17 ઓક્ટોબરે અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડા ગુજરાત આવી શકે છે. મંત્રીમંડળમાં વિસ્તરણની ચર્ચાઓ વચ્ચે રાષ્ટ્રીય નેતાઓના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે. ગુજરાતની રાજનીતિમાં નવા-જૂનીના એંધાણ જોવા મળી રહ્યાં છે.
શુક્રવારે યોજાઈ શકે છે શપથ સમારોહ
ગુજરાતની રાજનીતિમાં હવે ગણિતનો નવો ખેલ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં ટૂંક સમયમાં મોટો ફેરફાર થવાનો છે. 17 ઓક્ટોબરે ભવ્ય શપથગ્રહણ સમારંભ યોજાવાનો છે...દરેક ધારાસભ્યોને બે દિવસ ગુરુવાર અને શુક્રવારે ગાંધીનગરમાં જ રહેવા સુચના અપાઈ છે.
સૂત્રો પાસેથી જે જાણકારી મળી તે મુજબ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ, અન્ન અને પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર, બચુ ખાબડ, રાઘવજી પટેલ, મૂળુ બેરા અને ભાનુ બાબરિયા જેવા કેટલાક મંત્રીઓની એક્ઝિટ થઈ શકે છે. બીજી તરફ, જયેશ રાદડિયા, મહેશ કસવાલા, અલ્પેશ ઠાકોર, જીતુ વાઘાણી, કેયુર રોકડિયા, જીતુ ચૌધરી, સંગીતા પાટીલ, ઉદય કાનગડ, અને રીવાબા જાડેજા જેવા ચહેરાઓને નવા મંત્રી તરીકે સ્થાન મળી શકે છે.
કોઈ થઈ શકે છે આઉટ?
નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ
અન્ન-પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર
પંચાયત મંત્રી બચુ ખાબડ
કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ
પ્રવાસન મંત્રી મૂળુ બેરા
મહિલા, બાળ વિકાસ મંત્રી ભાનુ બાબરિયા
કોની થઈ શકે છે એન્ટ્રી?
જયેશ રાદડિયા, મહેશ કસવાલા, અલ્પેશ ઠાકોર
જીતુ વાઘાણી, કેયુર રોકડિયા, જીતુ ચૌધરી
સંગીતા પાટીલ, ઉદય કાનગડ, રીવાબા જાડેજા
