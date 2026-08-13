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કેન્દ્ર સરકારનો મોટો આદેશ: ગુજરાતમાં 1.20 કરોડ વીજ ગ્રાહકોને ત્યાં તબક્કાવાર લગાવાશે સ્માર્ટ મીટર

Gandhinagar News: કેન્દ્રના ઊર્જા મંત્રાલયે આજે દરેક રાજ્યના મુખ્ય સચિવોને પત્ર લખીને સ્માર્ટ મીટરની કાર્યવાહી ઝડપી બનાવવા આદેશ આપ્યો છે. જેના પગલે રાજ્યના અંદાજે 1.79 કરોડ વીજ ગ્રાહકોમાંથી અંદાજે 1.20 કરોડ વીજ ગ્રાહકોને આગામી સમયમાં તબક્કાવાર સ્માર્ટ મીટર હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે. હાલમાં રાજ્યમાં 59 લાખ વીજ ગ્રાહકોને ત્યાં સ્માર્ટ મીટર લગાવવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:41 AM IST
કેન્દ્ર સરકારનો મોટો આદેશ: ગુજરાતમાં 1.20 કરોડ વીજ ગ્રાહકોને ત્યાં તબક્કાવાર લગાવાશે સ્માર્ટ મીટર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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