ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાત માટે મોટા સમાચાર: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોમર્શિયલ LPG ક્વોટામાં 20%નો ધરખમ વધારો

ગુજરાત માટે મોટા સમાચાર: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોમર્શિયલ LPG ક્વોટામાં 20%નો ધરખમ વધારો

LPG quota:  રાજ્યના વેપાર અને ઉદ્યોગ જગત માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતને મળતા કોમર્શિયલ LPGના ક્વોટામાં વધુ 20%નો વધારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. આ નવા નિર્ણય સાથે હવે રાજ્ય માટે કોમર્શિયલ LPGની કુલ ફાળવણી વધીને 50% સુધી પહોંચી ગઈ છે, જેનો સીધો લાભ આગામી 23 માર્ચ, 2026 થી મળવાપાત્ર થશે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:24 PM IST

ગુજરાત માટે મોટા સમાચાર: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોમર્શિયલ LPG ક્વોટામાં 20%નો ધરખમ વધારો

LPG quota: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતના આર્થિક અને ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યને મળતા કોમર્શિયલ LPG (લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ) ના ક્વોટામાં  20% નો ધરખમ વધારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. આ નવા વધારા સાથે, હવે રાજ્ય માટે કોમર્શિયલ LPG ની કુલ ફાળવણી વધીને 50% સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ વધારાનો ક્વોટો આગામી 23 માર્ચ, 2026 થી અમલમાં આવશે, જે રાજ્યના વેપારીઓ અને ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે રાહતના સમાચાર છે.

કયા ક્ષેત્રોને ફાયદો?
સરકારે આ વધારાની ફાળવણીમાં ચોક્કસ ક્ષેત્રોને પ્રાધાન્ય આપવાનું નક્કી કર્યું છે, જેમાં હોસ્પિટાલિટી સેક્ટરમાં હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ અને હાઈવે પરના ઢાબા. ખાદ્ય ઉદ્યોગમાં ફૂડ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ અને નાના ખાદ્ય ઉત્પાદકો અને ઔદ્યોગિક એકમોની વાત કરીએ તો નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો (MSMEs).

નિયમો-નોંધણી પ્રક્રિયા
નવા ક્વોટાનો લાભ લેવા માટે સરકારે કેટલીક શરતો અને પ્રક્રિયાઓ ફરજિયાત બનાવી છે. તમામ કોમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રાહકોએ LPG મેળવવા માટે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) પાસે નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત રહેશે. LPG મેળવવા પાત્ર બનવા માટે ગ્રાહકોએ જે-તે શહેરની PNG (પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ) સુવિધા માટે પણ અરજી કરવાની રહેશે. આ પગલું ઇંધણના વૈકલ્પિક સ્ત્રોતોના સમાન વિતરણ માટે લેવામાં આવ્યું છે.

શ્રમિકો માટે સુવિધા
આ જાહેરાતમાં સ્થળાંતરિત શ્રમિકોના હિતનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. જે શ્રમિકો કામ અર્થે અન્ય શહેરોમાં સ્થાયી થયા છે, તેમના માટે 5 કિલોના FTL (ફ્રી ટ્રેડ એલપીજી) સિલિન્ડર ની વ્યવસ્થા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, જેથી તેમને સરળતાથી રાંધણ ગેસ ઉપલબ્ધ થઈ શકે. કેન્દ્ર સરકારનો આ નિર્ણય ગુજરાતમાં વેપાર-ઉદ્યોગના વિસ્તરણમાં મદદરૂપ થશે અને આગામી તહેવારો તથા ઉનાળાની સીઝન દરમિયાન વધતી જતી ગેસની માંગને પહોંચી વળવામાં કારગત સાબિત થશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

