/BPL રાશન કાર્ડ ધારકોને ઝટકો: ચોખાના ક્વોટામાં ઘટાડો, હવે દર મહિને 3KG ની જગ્યાએ મળશે 1 કિલો ચોખા

રાજ્યમાં રાશન કાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પૂરવઠા વિભાગની નવી જાહેરાતથી બીપીએલ કાર્ડ ધારકોને ઝટકો લાગ્યો છે. ગુજરાતમાં બીપીએલ કાર્ડ ધારકોને હવે મહિનામાં ત્રણ કિલોની જગ્યાએ માત્ર 1 કિલો ચોખા મળશે. આ પહેલાં 3 કિલો ચોખા અને બે કિલો ઘઉં આપવાની જાહેરાત થઈ હતી, જેમાં હવે ઘટાડો કરી દેવામાં આવ્યો છે.
પૂરવઠા વિભાગનો નિર્ણય
ગુજરાતમાં BPL રેશન કાર્ડ ધારકો જે દર મહિને સસ્તા અનાજની દુકાનમાંથી રાશન લે છે તેના માટે મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. હવે દર મહિને ત્રણ કિલો ચોખાની જગ્યાએ માત્ર એક કિલો ચોખા મળશે. કેન્દ્ર સરકારની સૂચના બાદ એક કિલો ચોખા, બે કિલો ઘઉં અને બે કિલો બાજરી આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાતમાં રેશનિંગના ચોખાના જથ્થામાં મોટો કાપ: વ્યક્તિદીઠ મળતા 3 કિલો સામે હવે માત્ર 1 કિલો અપાતા કાર્ડધારકોમાં રોષ#Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/LyPKTLrPID
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 7, 2026
આ અંગે વાત કરતા ફેર પ્રાઇસ શોપ લાઇસન્સ હોલ્ડર એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રહ્લાદ મોદીએ જણાવ્યું કે સરકાર તરફથી યોગ્ય સ્પષ્ટતા ન થતાં ગ્રાહકોની દુકાનદારો સાથે તકરાર થાય છે. તેમણે જણાવ્યું કે અનાજ ન હોય તો એક મહિનો વિતરણ બંધ કરવું જોઈએ.
વ્યક્તિદીઠ બે કિલો બાજરી મળશે
પૂરવઠા વિભાગ દ્વારા ચોખાના વિતરણમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે હવે વ્યક્તિદીઠ બે કિલો બાજરી આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ પહેલા એક કિલો બાજરી આપવામાં આવતી હતી, જેને વધારી બે કિલો કરવામાં આવી છે.