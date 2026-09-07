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BPL રાશન કાર્ડ ધારકોને ઝટકો: ચોખાના ક્વોટામાં ઘટાડો, હવે દર મહિને 3KG ની જગ્યાએ મળશે 1 કિલો ચોખા

બીપીએલ ધારકોને દર મહિને અપાતા રાશન અંગે પૂરવઠા વિભાગે મોટો નિર્ણય લીધો છે. ચોખાના ક્વોટામાં ઘટાડો કરી દેવામાં આવ્યો છે. હવે દર મહિને ત્રણની જગ્યાએ માત્ર 1 કિલો ચોખા મળશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 07, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:56 PM IST
BPL રાશન કાર્ડ ધારકોને ઝટકો: ચોખાના ક્વોટામાં ઘટાડો, હવે દર મહિને 3KG ની જગ્યાએ મળશે 1 કિલો ચોખા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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