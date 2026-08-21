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ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર; કોઈપણ પ્રકારનો ડિલિવરી ચાર્જ વગર હવે ઘરે બેઠા મળશે પાઠ્યપુસ્તકો, સરકારનું મહત્વપૂર્ણ કદમ!

Gandhinagar News: ફક્ત એક ક્લિકથી પુસ્તકો વિદ્યાર્થી સુધી’. રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ અને એમેઝોન વચ્ચે પાઠ્યપુસ્તક વિતરણ સેવાઓ અંગે ઐતિહાસિક MoU સંપન્ન. ખાનગી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને એમેઝોનના માધ્યમથી પાઠ્યપુસ્તકો હવે છાપેલી કિંમતે કોઈપણ ડિલિવરી ચાર્જ વિના ઘરે બેઠા મળશે. ડિજિટલ યુગમાં આ MoU રાજ્ય સરકારનું ‘ઈઝ ઓફ એજ્યુકેશન’ની દિશામાં એક ક્રાંતિકારી કદમ સાબિત થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:02 PM IST
ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર; કોઈપણ પ્રકારનો ડિલિવરી ચાર્જ વગર હવે ઘરે બેઠા મળશે પાઠ્યપુસ્તકો, સરકારનું મહત્વપૂર્ણ કદમ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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