/ખાખી વરદીના સપના જોતા યુવાનો માટે મોટા સમાચાર; હર્ષ સંઘવીએ ઉમેદવારો માટે ખોલી દીધો ‘ખજાનો’, જાણી લો મોટો પ્લાન

ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા ટકાવી રાખવા માટે પૂરતા મહેકમમાં પોલીસફોર્સ હોય એ જરૂરી છે. આજે ગુજરાતમાં હાઈટેક ભવનો, ટેકનોલોજીથી સજ્જ પોલીસ સ્ટેશનો અને પોલીસકર્મીઓના આવાસો જોતાં એવું લાગશે કે પોલીસમાં નોકરી કરતા કર્મચારીઓના દિવસો બદલાઈ ગયા છે. 24 કલાકની નોકરી ગણાતી પોલીસની ફરજ એ નોકરી પણ સેવા છે ગમે ત્યારે અને ગમે એ સમયે તમારી એ તૈયારી હોવી જોઈએ કે ઉભા થઈને દોડવું પડશે.
સુરક્ષા, સેવા અને સમર્પણનો નવો અધ્યાય !
✔️ ગાંધીનગર ખાતે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી @Bhupendrapbjp જીની પ્રેરણાદાયી સહઉપસ્થિતિમાં આજે બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI)ના નિમણૂક પત્રો એનાયત કર્યા.
✔️ સુરક્ષાના આ પ્રહરીઓ પર ગુજરાતની શાંતિ, સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિને અક્ષુણ્ણ… pic.twitter.com/ejq7ywR4a8
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 8, 2026
આજે રાજ્યના પોલીસ વડા (DGP) જી. એસ. મલિકે ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા અત્યંત પારદર્શક રીતે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા બદલ ભરતી બોર્ડની પ્રશંસા કરી છે. આ અવસરે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નવનિયુક્ત પીએસઆઈ (PSI) અને પોલીસ પરિવારના નવા સભ્યોને સંબોધિત કરતા અનેક મહત્વના નિવેદનો આપ્યા હતા અને ભવિષ્યની ભરતીઓને લઈને મોટી જાહેરાતો પણ કરી હતી.
પોલીસ એટલે માત્ર ગુનેગારોને સીધા કરવાની ફોર્સ નથી
નવનિયુક્ત ઉમેદવારોનું સ્વાગત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, "સામાન્ય રીતે પોલીસ એટલે ગુનેગારોને સીધા કરવાની ફોર્સ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં સામાજિક જીવનના દરેક તબક્કે અને મુશ્કેલીના સમયે જો કોઈ સૌથી પહેલાં પહોંચતું હોય તો તે પોલીસ છે. સરકારી નોકરી મેળવવી એ દરેકનું સપનું હોય છે. કેટલાક લોકો આને માત્ર એક નોકરી તરીકે જુએ છે, જ્યારે કેટલાક લોકો સામાન્ય નાગરિકોને મદદરૂપ થવાના આશયથી આ સેવામાં જોડાય છે. જેમને રાજ્યના નાગરિકોના હિતમાં કામ કરવું છે, તેમને આ ખાખી વરદી થકી બદલાવ લાવવાનો મોટો અવસર પ્રાપ્ત થશે.
સુરત વરસાદમાં પોલીસની કામગીરી બિરદાવી
પોલીસની ફરજની કઠિનતા સમજાવતા મંત્રીએ તાજેતરમાં જ સુરતમાં પડેલા ભારે વરસાદનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, "ગઈકાલે સુરતમાં ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાયા ત્યારે પોલીસ જવાનો પાણીમાં ઉતરીને લોકોને ખભા પર બેસાડીને બચાવી રહ્યા હતા. પોલીસની કોઈ શિફ્ટ નથી હોતી અને આ કોઈ કોર્પોરેટ જોબ નથી કે ટાઈમ-ટુ-ટાઈમ નોકરી કરીને ઘરે જતા રહીએ. આ ઘણી ચેલેન્જ સાથે જોડાયેલી ૨૪ કલાકની નોકરી છે."
જેને રાજ્યના નાગરિકોના હિતમાં રાતદિવસ એક કરીને કામ કરવું છે તેને જરૂરથી બદલાવ લાવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થશે. pic.twitter.com/vgupPC3oUO
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 8, 2026
વરદીના ‘વટ’ સાથે જમીન પર રહેવાની સલાહ
નવનિયુક્ત પોલીસકર્મીઓને ટકોર કરતા હર્ષ સંઘવીએ એક મહત્વની શિખામણ આપી હતી કે, "ગામમાં વરદી પહેરીને જશો એટલે વટ તો પડી જશે, પણ આ વટ પાડવામાં આપણે જમીન સાથે જોડાયેલા રહેવાનું છે. તમે જનતા સાથે જેટલા વધુ જોડાયેલા રહેશો, એટલા જ પોલીસના સોર્સ વધુ મજબૂત થશે."
સાથે જ તેમણે કાયદો તોડનારાઓ સામે કડક હાથે કામ લેવાની વાત કરતા ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે પણ કડક ચેતવણી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, સૌથી વધુ લાંચિયા અધિકારીઓને જો 'ગંગાજળ' પીવડાવ્યું હોય તો તે આપણા મુખ્યમંત્રીએ કર્યું છે, માટે એ ગંગાજળ આપણા સુધી ન પહોંચે એ જવાબદારી તમારી રહેશે.
હવે પોલીસ ભરતીના ઉમેદવારો માટે પોલીસ હેડક્વાર્ટરના ગ્રાઉન્ડ ટ્રેનિંગ માટે ખુલ્લા મુકાશે! pic.twitter.com/xpQN6VFpYx
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 8, 2026
ગૃહ વિભાગની મોટી જાહેરાત
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગૃહ મંત્રાલયના એક ખૂબ જ મહત્વના અને યુવાહિતના નિર્ણયની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. હવેથી પોલીસ ભરતીની તૈયારી કરતા યુવાનોએ મોંઘા ખાનગી ટ્રેનિંગ સેન્ટરો પર નિર્ભર નહીં રહેવું પડે. ખાનગી સેન્ટરોની જગ્યાએ હવે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ખાસ ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવામાં આવશે, જ્યાં ઉમેદવારો ટ્રેનિંગ લઈ શકશે. ગૃહ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાનારી આ સુવિધામાં ઉમેદવારો સત્તાવાર ગ્રાઉન્ડ પર પ્રેક્ટિસ કરીને જરૂરી જાણકારી મેળવી શકશે.
૨૦૩૩ સુધીમાં વધુ ૫૦ હજાર પોલીસકર્મીઓની થશે ભરતી
ગુજરાત સરકારના રોજગારીના રોડમેપ અંગે વાત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા ૫ વર્ષમાં ગુજરાત પોલીસમાં ૧૫ હજારથી વધુ ભરતીઓ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય રાજ્યની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સુદ્રઢ કરવાના ભાગરૂપે વર્ષ ૨૦૩૩ સુધીમાં બીજા નવા ૫૦,૦૦ પોલીસ કર્મચારીઓની ભરતી કરવાનું આયોજન સરકાર દ્વારા કરાયું છે.