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ખાખી વરદીના સપના જોતા યુવાનો માટે મોટા સમાચાર; હર્ષ સંઘવીએ ઉમેદવારો માટે ખોલી દીધો ‘ખજાનો’, જાણી લો મોટો પ્લાન

ગુજરાતમાં પોલીસ વિભાગમાં નોકરી કરવાનું સપનું જોતા યુવાનો માટે સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે આગામી દિવસોમાં 50 હજાર પોલીસકર્મીની ભરતી થવાની છે. હર્ષ સંઘવીએ આ જાહેરાત કરવાની સાથે પોલીસમાં નોકરી કરતા કર્મચારીઓને કેટલીક શિખામણો સાથે પોલીસની શિસ્ત અંગેના પાઠ ભણાવ્યા હતા. 
 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 08, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:44 PM IST
ખાખી વરદીના સપના જોતા યુવાનો માટે મોટા સમાચાર; હર્ષ સંઘવીએ ઉમેદવારો માટે ખોલી દીધો ‘ખજાનો’, જાણી લો મોટો પ્લાન

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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