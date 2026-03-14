જય જય ગરવી ગુજરાત! ધોલેરાની ધરતી પરથી પહેલીવાર લોન્ચ થયું સાઉન્ડિંગ રોકેટ, જાણો તેની વિશેષતા અને શું કરશે કામ?
ગુજરાતના વિકાસમાં એક વધુ અધ્યાય જોડાયો છે. ખાનગી સ્પેસ સેક્ટરમાં ગુજરાતે ઈતિહાસ રચી નાખ્યો છે. અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે ગગનચુંબી ઉડાણ ભરતા ધોલેરામાં ગુજરાતના પ્રથમ સાઉન્ડિંગ રોકેટનું સફળ લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ માહિતી જાણીને દરેક ગુજરાતીની છાતી પહોળી થઈ જશે. વધુ વિગતો માટે ખાસ વાંચો અહેવાલ.
- ધોલેરા ખાતે ગુજરાતના પ્રથમ સાઉન્ડિંગ રોકેટનું સફળ લોન્ચિંગ
- આ રોકેટ સાથે હવામાનના ડેટા કલેક્ટ કરી શકે તેવો એક મીની સેટેલાઈટ પણ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યો હતો.
- આ રોકેટનું એરફ્રેમ ઓમસ્પેસની અમદાવાદ ખાતેની લેબમાં જ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
Trending Photos
આજે ગુજરાતના ધોલેરાના બાવળીયારી ખાતે વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી મંત્રી અર્જૂન મોઢવાડિયાની હાજરીમાં રાજ્યના પ્રથમ સાઉન્ડિંગ રોકેટનું સફળ લોન્ચિંગ કરાયું. આ રોકેટના લોન્ચિંગ સાથે સ્પેસ રિસર્ચ ક્ષેત્રે એક નવો ઈતિહાસ રચાયો છે. અમદાવાદ સ્થિત સ્ટાર્ટઅપ 'ઓમસ્પેસ રોકેટ એન્ડ એક્સપ્લોરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' (OSRE) દ્વારા રાજ્યના પ્રથમ સાઉન્ડિંગ રોકેટનું સફળતાપૂર્વક લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
સ્પેસ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતા હાંસલ કરવાના રાજ્ય સરકારના વિઝન તરફ આ એક મક્કમ ડગલું છે. વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ દ્વારા ખાનગી સંસ્થાઓને આપવામાં આવતા સહયોગ અને 'ગુજરાત સ્પેસટેક પોલિસી (2025-2030)' ને કારણે આજે ગુજરાતે અવકાશ ક્ષેત્રે ગગનચુંબી ઉડાન ભરી છે. સ્વદેશી સ્પેસ ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપીને યુવા વૈજ્ઞાનિકો માટે નવી તકોનું સર્જન કરવાનો આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.
Soaring High: Gujarat's Giant Leap in Space Research 🚀
Some Time Ago, I Had Assured Everyone That Gujarat’s First Sounding Rocket Would Be Launched by End of March. Fulfilling that commitment, the first sounding rocket of the state was successfully launched today by Omspace… pic.twitter.com/7x3rfPQBWw
— Arjun Modhwadia (@arjunmodhwadia) March 14, 2026
લોન્ચિંગની ટેકનિકલ વિશેષતાઓ
- આજે બાવળીયારી ખાતે નિર્મિત અસ્થાયી લોન્ચિંગ કોમ્પ્લેક્સ પરથી બપોરે 1:00 વાગ્યે આ સિંગલ-સ્ટેજ સબ-ઓર્બિટલ રોકેટે ઉડાન ભરી હતી.
- આ રોકેટે અંદાજે 3 કિલોમીટરની ઊંચાઈ (Apogee) પ્રાપ્ત કરીને પ્રોપલ્શન, એવિઓનિક્સ અને ઓટોનોમસ રિકવરી સિસ્ટમ જેવી જટિલ ટેકનોલોજીનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું હતું.
- આ રોકેટ સાથે હવામાનના ડેટા કલેક્ટ કરી શકે તેવો એક મીની સેટેલાઈટ પણ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યો હતો.
- 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અભિગમ હેઠળ આ રોકેટનું એરફ્રેમ કાર્બન ફાઈબર અને એડવાન્સ કમ્પોઝિટ મટીરિયલમાંથી ઓમસ્પેસની અમદાવાદ ખાતેની લેબમાં જ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
રિસર્ચમાં મદદ કરે છે સાઉન્ડિંગ રોકેટ
સાઉન્ડિંગ રોકેટ એક કે બે તબક્કાવાળું Solid-propellant rocket છે. જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પૃથ્વીના ઉપરી વાયુમંડળમાં વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ, અનુસંધાન, હવામાન વિજ્ઞાન અને નવી અંતરિક્ષ ટેક્નોલોજીનું પરીક્ષણ કરવા માટે થાય છે. તે સસ્તુ અને તેજ ગતિથી વૈજ્ઞાનિક ડેટા ભેગો કરવા માટે એક વિશ્વસનીય માધ્યમ છે. ભારતીય અંતરિક્ષ એજન્સી ઈસરોએ 1965થી સ્વદેશી રીતે તૈયાર કરાયેલા સાઉન્ડિંગ રોકેટ લોન્ચ શરૂ કર્યા હતા.
ઓમસ્પેસના સ્થાપક અને CEO ડો. રવિન્દ્ર રાજે કહ્યું કે આ સફળતાથી આગામી સમયમાં ભારતના પ્રથમ સંપૂર્ણ સ્વદેશી રિયુઝેબલ લોન્ચ વ્હીકલ 'ઇન્ફિનિટી વન' (Infinity One) ના નિર્માણનો માર્ગ મોકળો થયો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ લોન્ચિંગ માટે એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI), ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ અને DGCA દ્વારા જરૂરી મંજૂરીઓ અને ટેકનિકલ સહયોગ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ મિશન IN-SPACe (ISRO) ની અધિકૃતતા હેઠળ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય કાળુભાઈ ડાભી સહિત વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે