Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાત પોલીસની તૈયારી કરતા ઉમેદવાર માટે મોટા સમાચાર: લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, જાણો

ગુજરાત પોલીસની તૈયારી કરતા ઉમેદવાર માટે મોટા સમાચાર: લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, જાણો

Gujarat Police: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા 14 જૂન 2025ના રોજ યોજાશે. લોકરક્ષક કેડરની 12,733 જગ્યાઓ માટે કુલ 2,53,384 ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. રાજ્યભરના 879 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:15 PM IST
ગુજરાત પોલીસની તૈયારી કરતા ઉમેદવાર માટે મોટા સમાચાર: લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, જાણો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત પોલીસની તૈયારી કરતા ઉમેદવાર માટે મોટા સમાચાર: લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, જા
gujarat35 min ago
2
World news1 hr ago
3
Indus Waters Treaty1 hr ago
4
Pranit More Standup Comedy Controversy1 hr ago
5
gujarat1 hr ago