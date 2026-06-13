/ગુજરાત પોલીસની તૈયારી કરતા ઉમેદવાર માટે મોટા સમાચાર: લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, જાણો

Gujarat Police: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા પોલીસ દળમાં જોડાવા ઈચ્છતા યુવાનો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. લોકરક્ષક કેડરની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ભરવા માટેની લેખિત પરીક્ષાની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત કરવાના આશયથી મોટા પાયે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા 14 જૂન 2025ના રોજ યોજાશે. લોકરક્ષક કેડરની 12,733 જગ્યાઓ માટે કુલ 2,53,384 ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. રાજ્યભરના 879 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચનાઓ
ભરતી બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષાની પારદર્શિતા અને શિસ્ત જાળવવા માટે ઉમેદવારો માટે કેટલીક કડક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ખંડમાં કોઈપણ પ્રકારનું લખાણ કે સાહિત્ય, મોબાઈલ ફોન, સ્માર્ટ વોચ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ લઈ જવા નહીં. જો આવી કોઈ વસ્તુ મળી આવશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. પરીક્ષા કેન્દ્ર પર નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલા પહોંચવું અનિવાર્ય છે.
પરીક્ષા શરૂ થતા પહેલા બાયોમેટ્રિક હાજરી અને વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા કરવાની હોવાથી ઉમેદવારોએ સમયસર હાજર રહેવા તાકીદ કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ પોતાના કોલ લેટરમાં આપેલી તમામ સૂચનાઓ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી લેવી અને તે મુજબ જ વર્તવું. પરીક્ષા અંગેની કોઈપણ સત્તાવાર અને સચોટ માહિતી માટે ઉમેદવારોએ માત્ર ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની અધિકૃત વેબસાઇટ અથવા તેમના સત્તાવાર X (Twitter) હેન્ડલ પર જ વિશ્વાસ રાખવો.
મહત્વનું છે કે, રાજ્યભરના 879 કેન્દ્રો પર પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે પોલીસ ભરતી બોર્ડ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોખંડી બંદોબસ્ત અને વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. લાખો ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો આ લેખિત પરીક્ષા દ્વારા થશે, જેને લઈને ઉમેદવારોમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.