ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં શિક્ષકોની ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર, આ છે ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

Gujarat Teacher Recruitment : ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ હેઠળની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ તેમજ સરકારી અને બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ કાર્યને વધુ સુદૃઢ બનાવવા માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:08 PM IST

Gujarat Teacher Recruitment : ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી "જ્ઞાન સહાયક યોજના (પ્રાથમિક)" અને "જ્ઞાન સહાયક યોજના (માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક)" અંતર્ગત શાળા કક્ષાએ 11 માસના કરાર આધારિત "જ્ઞાન સહાયક"ની જગ્યાઓ ભરવા માટે યોગ્ય ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

યોજનાનો વ્યાપ
આ ભરતી પ્રક્રિયામાં માત્ર સામાન્ય સરકારી શાળાઓ જ નહીં, પરંતુ કમિશનર આદિજાતિ વિકાસ કચેરી તથા સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ હસ્તકની અનુદાનિત નિવાસી પ્રાથમિક શાળાઓ તથા માધ્યમિક શાળાઓમાં પણ જ્ઞાન સહાયકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે.

મહત્ત્વની તારીખો

  • ઓન-લાઇન અરજી શરૂ થવાની તારીખ | ૦૨/૧૨/૨૦૨૫ (સોમવાર) | ૧૪:૦૦ કલાક (બપોરે ૨ વાગ્યાથી)
  • ઓન-લાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ | ૧૨/૧૨/૨૦૨૫ (બુધવાર) | ૨૩:૫૯ કલાક (રાત્રે ૧૧:૫૯ સુધી)

અરજી પ્રક્રિયા અને અન્ય સૂચનાઓ
ઉમેદવારે માત્ર અને માત્ર ઓન-લાઇન જ અરજી કરવાની રહેશે. રાજ્ય કક્ષાએ, જિલ્લા કક્ષાએ રૂબરૂ, ટપાલ કે કુરિયર દ્વારા મોકલેલ અરજીઓ માન્ય ગણાશે નહીં અને તે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારની વયમર્યાદા ઓન-લાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધીની ગણવામાં આવશે. અરજી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારે વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલી આવશ્યક લાયકાત, વયમર્યાદા, નિમણૂંકનો પ્રકાર અને મહેનતાણા અંગેની સંપૂર્ણ સૂચનાઓ/માર્ગદર્શિકા અચૂક વાંચી લેવી.

અરજી માટેની લિંક્સ
ઉમેદવારોએ નીચે આપેલી લિંક્સ પર જઈને ઓન-લાઇન અરજી કરવાની રહેશે:

જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક) માટે: 
[https://pregyansahayak.ssgujarat.org/](https://pregyansahayak.ssgujarat.org/)

જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક) માટે:
[https://gvansahayak.ssgujarat.org/](https://gvansahayak.ssgujarat.org/)

પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ
જ્યારે પણ ઉમેદવારને પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ (Verification) માટે રૂબરૂ બોલાવવામાં આવે, ત્યારે તેમણે નીચે મુજબની તૈયારી સાથે હાજર રહેવું. 

1.  ઓન-લાઇન કરેલ અરજીની પ્રિન્ટ આઉટ.
2.  જરૂરી તમામ પ્રમાણપત્રોની એક-એક ઝેરોક્ષ નકલ.
3.  પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ.
4. તપાસ માટેના તમામ અસલ (ઓરિજિનલ) પ્રમાણપત્રો.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ભરતી ગુજરાતના શિક્ષણ ક્ષેત્રે યોગદાન આપવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો માટે સુવર્ણ તક પૂરી પાડે છે. લાયક ઉમેદવારોને સમયમર્યાદામાં અરજી કરવા વિનંતી છે.
 

