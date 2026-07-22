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અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત ગુજરાતના 18 જિલ્લામાં ભારે વરસાદના સંકેત; ઉત્તર ગુજરાતમાં પડશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલની આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. આગામી 48 કલાકમાં ભારે વરસાદની આગાહી. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની આગાહી. પૂર્વ અમદાવાદના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ રહેશે. નરોડા રામોલ ઓઢવ વિસ્તારમાં વરસાદ થશે. બોપાલ, સિંધુ ભવન વિસ્તારમાં ભારે વરસાદી ઝાપટા પડશે. ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી. ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે જેના કારણે જળાશયોમાં અને તળાવમાં પાણીનો આવરો વધશે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:54 PM IST
અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત ગુજરાતના 18 જિલ્લામાં ભારે વરસાદના સંકેત; ઉત્તર ગુજરાતમાં પડશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલની આગાહી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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