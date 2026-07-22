/અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત ગુજરાતના 18 જિલ્લામાં ભારે વરસાદના સંકેત; ઉત્તર ગુજરાતમાં પડશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલની આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસું પૂરા જોશમાં ખીલી ઊઠ્યું છે. હવામાન વિભાગ તેમજ જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની તાજી આગાહી મુજબ, આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ સાથે જ આગામી 6 દિવસ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં હળવાથી ભારે વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ધમાકેદાર વરસાદ
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 48 કલાક અમદાવાદ અને ગાંધીનગર માટે મહત્વના રહેશે. પૂર્વ અમદાવાદના વિસ્તારો જેવા કે નરોડા, રામોલ અને ઓઢવમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે બોપાલ અને સિંધુભવન રોડ જેવા પશ્ચિમના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડશે. ગાંધીનગર શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં મુસળધાર વરસાદને કારણે સ્થાનિક જળાશયો અને તળાવોમાં નવી પાણીની આવક (નવા નીર) વધશે.
18 જિલ્લાઓમાં આજે ભારે વરસાદના સંકેત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં 'રેડ એલર્ટ'
હવામાન વિભાગની ચાલુ આગાહી મુજબ, રાજ્યના 18 જિલ્લાઓમાં બુધવારે ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી અને વલસાડ માટે હવામાન વિભાગે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને રાજકોટમાં 30 થી 40 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવા સાથે ગાજવીજ છવાશે. મધ્ય ગુજરાતના અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર અને નર્મદામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી છે. 23 થી 26 જુલાઈ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠામાં વરસાદનું જોર ઉત્તરોત્તર વધશે.
તંત્ર એલર્ટ મોડ પર: NDRF અને SDRFની ટીમો શિફ્ટ કરાઈ
ગાંધીનગર ખાતે 'સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર'માં યોજાયેલી વેધર વોચ ગ્રૂપની બેઠકમાં સંભવિત પુર અને આપત્તિને પહોંચી વળવા માટે પૂર્વ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. સુરતમાં અગાઉ રહેલી ટીમ ઉપરાંત વધુ 1 NDRF ની ટીમ અને 2 SDRF ની પ્લાટૂન શિફ્ટ કરાઈ. નવસારીમાં સુરક્ષાના ભાગરૂપે 1 SDRF ની પ્લાટૂન તૈનાત કરવામાં આવી. વલસાડમાં વધારાની 1 NDRFની ટુકડી રવાના કરવામાં આવી. હવામાન વિભાગ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને નદી-નાળા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોથી દૂર રહેવા તથા સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.