AAPના મેકર હવે બનશે બ્રેકર? : રાઘવ ચઢ્ઢાએ દિલ્હીમાં, તો સંદીપ પાઠક ગુજરાતમાં પાર્ટીનો ‘ખેલ’ પૂરો કરશે? 2027 પહેલાં મોટુ ઓપરેશન થશે
BJP Surgical Strike On Aam Aadmi Party : ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીને તોડવા માટે ભાજપ આપના જ ચાણક્ય સંદીપ પાઠકનો સહારો લઈ શકે છે. જેણે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીને જીતાડ્યું, તે જ હવે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી તોડવા માટે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે
- ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં ભંગાણની શરૂઆત થઈ, આપ ગુજરાતના પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારીએ રાજીનામું આપ્યું
- આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી ભવિષ્યમાં વધુ તૂટે તેવા સંકેત સંદીપ પાઠકના ભાજપમાં એન્ટ્રીથી મળ્યા
- એક સમયે ગુજરાત આપના પ્રભારી રહી ચૂકેલા સંદીપ પાઠક અહીના નેતાઓની રગેરગથી વાકેફ છે
Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : આપના 7 સાંસદો ભાજપમાં વિલય થઈ જતાં કેજરીવાલને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે ત્યારે પાર્ટી જ્યાં સૌથી વધારે મજબૂત હોવાના દાવાઓ કરે છે એ પંજાબ, દિલ્હી અને ગુજરાતને હચમચાવાની પણ ભાજપે તૈયારીઓ કરી લીધી છે. 2027માં ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે એ પહેલાં ભાજપનો હવેનો ટાર્ગેટ ગુજરાત AAP હોવાના સંકેતો છે. જેમની આપના ચાણક્ય હોવાની ગણના થાય છે અને જેમનો આપને પંજાબમાં જીતાડવાનો અને ગુજરાતમાં આપને બેઠી કરવાનો સિંહફાળો છે એ સંદીપ પાઠક મોટા ખેલ પાડી શકે છે.
ભાજપના આપમાં મોટા ખેલ
કેજરીવાલ હાલમાં તામિલનાડુ અને બંગાળના આંટાફેરા કરી રહ્યાં છે અને ભાજપ આપમાં મોટા ખેલ પાડી રહી છે. રાઘવ ચઢ્ઢાએ એક સાથે 7 સાંસદોને ભાજપમાં વિલય કરાવી આપની રણનીતિને મોટો ઝટકો આપ્યો છે આ સાથે કેજરીવાલ ઉંઘતા ઝડપાયા છે. રાઘવે એક એવી સોગઠી મારી છે કે એક પણ સાંસદનું પદ ગયા વિના તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. આપ હવે ભાજપ માટે માથાનો દુખાવો બનતી જાય છે. પંજાબમાં ભાજપનો પાયો મજબૂત ન હોવાથી આ સાંસદો ભાજપને મજબૂત બનાવી શકે છે આ સાથે ભાજપનો હવે નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ ગુજરાત આપ છે. જે પ્રકારે કોંગ્રેસને બદલે આપને ભાજપ ટાર્ગેટ કરી રહ્યું છે એ જોતાં લાગી રહ્યું છે કે આપ ભાજપ માટે માથાનો દુખાવો બની શકે છે. ગુજરાતમાં કેજરીવાલ અને માનના આંટાફેરા બંધ કરી દેવાની હવે ભાજપે તૈયારીઓ કરી લીધી છે.
સંદીપ પાર્ટીની એન્ટ્રીથી નવા સંકેત મળ્યા
આજે ગુજરાતમાં આપ ગુજરાતના પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારીએ રાજીનામું આપ્યું. સાગર રબારી ગુજરાતના ખેડૂત નેતા તરીકે જાણીતા છે. તેઓએ એકાએક પાર્ટીના તમામ હોદ્દાથી રાજીનામું ધરી દીધું. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી ભવિષ્યમાં વધુ તૂટે તેવા સંકેત સંદીપ પાઠકના ભાજપમાં એન્ટ્રીથી મળ્યા છે.
સંદીપ પાઠક આપ ગુજરાતના રાજકારણનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે
હવે સવાલ એ છે કે શું રાઘવ ચઢ્ડા એન્ડ પાર્ટીનો નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ ગુજરાત છે? શું આ ટીમ ગુજરાતમાં આવીને આમ આદમી પાર્ટીની ગુજરાતની ટીમમાં ફૂટ પડાવી શકે છે? સંદીપ પાઠક પહેલાં પણ ગુજરાત આપના પ્રભારી રહી ચૂક્યા છે. સંદીપ પાઠક ગુજરાતની રાજનીતિથી સારી રીતે વાકેફ છે.
ઈટાલિયા-ઈસુદાન વચ્ચેના મતભેદનો ફાયદો મળશે
આ પહેલા પણ આમ આદમી પાર્ટીના અનેક નેતાઓ ભાજપમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે હવે વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આમ આદમી પાર્ટીના અનેક નેતાઓ પલાયન કરી શકે છે. કારણ કે, ગુજરાતમાં ગોપાલ ઈટાલિયા અને ઈસુદાન વચ્ચે મતભેદ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. તો ચૈતર વસાવા પણ અલગ મોરચે લડી રહ્યા છે. આવામાં સંદીપ પાઠક આ મતભેદની રાજનીતિનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે.
આમઆદમી પાર્ટી દેશભરમાં દિલ્હી, પંજાબ સિવાય માત્ર ગુજરાતમાં મજબૂત છે ત્યારે તેને ઊગતી જ ડામવાના પ્રયાસ સ્વરૂપે અહીં પણ મોટાપાયે તોડફોડ થાય એવી શક્યતા છે.
દરેક નેતાનો અલગ અલગ મોરચો આપને નડશે
હજુ આવનારાં દિવસોમાં વધુ મોટા નામો પણ ઉમેરાઈ શકે છે. આપ માટે પણ ચિંતાનો વિષય એ છે કે ભલે આપ બધુ સમૂસુતરું હોવાના દાવા કરે પણ ગોપાલ અને ઈસુદાન પોતાની રીતે કામગીરી કરે છે. ગોપાલને સૌથી વધારે રસ સુરતમાં તો ઈસુદાન સૌરાષ્ટ્રમાં પોતાના સોગઠા ગોઠવવામાં વ્યસ્ત રહે છે. ચૈતર વસાવા આદીવાસી નેતા તરીકે લોકપ્રિય છે પણ ચૈતરનો પ્રભાવ આદીવાસી બેલ્ટ બહાર નથી. દરેકની મહત્વાકાંક્ષા અલગ અલગ હોવાથી આપને નડી રહી હોવાનું કેજરીવાલ પણ જાણે છે.
ગોપાલ, ઈસુદાન, ચૈતર, ખવાઃ ચાર સ્તંભ પણ વિરુદ્ધ દિશામાં
હાલ પાર્ટીના મુખ્ય ચહેરા તરીકે પ્રદેશપ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી ઉપરાંત ત્રણ ધારાસભ્યો ગોપાલ ઈટાલિયા, ચૈતર વસાવા અને હેમંત ખવા લોકોમાં જાણીતા અને લોકપ્રિય છે. પરંતુ મહત્વાકાંક્ષાની હરીફાઈમાં આ દરેકને એકબીજા સાથે સ્પર્ધા હોવાનું કહેવાય છે. હાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ટિકિટોની ફાળવણી વખતે પણ આ નેતાઓ વચ્ચેનો ગજગ્રાહ બહાર આવી ગયો હતો. હવે એમાં દિલ્હીની ઘટના વધુ ઈંધણ નાંખે તો મોટો ભડકો થવાની પૂરી શક્યતા ગણાય છે.
