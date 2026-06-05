Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સ્કૂલો ખુલતા પહેલાં શું વાલીઓને લાગશે મોંઘવારીનો ઝટકો કે રાહત? ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય

સ્કૂલો ખુલતા પહેલાં શું વાલીઓને લાગશે મોંઘવારીનો ઝટકો કે રાહત? ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય

Textbooks No Price Hike Amid Inflation: હાલ દેશ અને દુનિયાભરમાં મોંઘવારીનો ગ્રાફ સતત ઊંચો જઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતના લાખો વાલીઓ માટે રાહતના બહુ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત પહેલાં જ સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ અને સંવેદનશીલ નિર્ણય લીધો છે. વૈશ્વિક કટોકટી અને મોંઘવારીના આ સમયમાં પણ ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આ વર્ષે શાળાના પાઠ્યપુસ્તકોના ભાવમાં કોઈ જ વધારો કરવામાં આવશે નહીં. વાલીઓને તમામ પુસ્તકો ગત વર્ષના ભાવે જ મળી રહેશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 05, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:17 PM IST
સ્કૂલો ખુલતા પહેલાં શું વાલીઓને લાગશે મોંઘવારીનો ઝટકો કે રાહત? ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પંત પાસેથી કેમ છીનવાઈ વાઈસ કેપ્ટનશીપ? ઋષભની આ આદતથી કોચ ગંભીર નારાજ? જાણો
gautam gambhir6 min ago
2
money14 min ago
3
Roti45 min ago
4
RBI58 min ago
5
8th Pay Commission1 hr ago