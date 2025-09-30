હાઈકોર્ટે રદ કર્યું પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલનું ધરપકડ વોરંટ, જુના કેસમાં ધારાસભ્યએ આપી બાંહેધરી

Prev
High Court Cancels Arrest Warrant Against MLA Hardik Patel : હાઇકોર્ટે MLA હાર્દિક પટેલ સામેનું ધરપકડ વોરંટ રદ કર્યું:કોર્ટ કાર્યવાહીમાં ઉપસ્થિત રહેવાની બાહેંધરી આપી; પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયનો કેસ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:11 AM IST

Hardik Patel News : વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલને હાઇકોર્ટની મોટી રાહત મળી છે. પાટીદાર નેતા સામેનં ધરપકડ વોરંટ રદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે રદ કર્યું છે. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયે પરવાનગી વિના ધરણાં પર બેસતા હાર્દીક પટેલ સામે ફરિયાદ થઇ હતી અને હાર્દિક પટેલ સામે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે વોરંટ કાઢ્યું હતું. 

શું છે સમગ્ર મામલો?
વર્ષ 2018માં હાર્દિક પટેલે પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં પ્રતીક ઉપવાસ કર્યા હતા. આ ઉપવાસને કારણે નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં હાર્દિક પટેલ, ગીતા પટેલ, કિરણ પટેલ અને આશિષ પટેલ સહિતના અન્ય લોકો પણ આરોપી તરીકે સામેલ છે.

કેસની સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટ દ્વારા વારંવાર સમન્સ મોકલવા છતાં હાર્દિક પટેલ કોર્ટમાં હાજર રહ્યા નહોતા. કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ, જ્યારે કોઈ આરોપી નિયત તારીખે કોર્ટમાં હાજર ન રહે, ત્યારે કોર્ટ ધરપકડ વોરંટ બહાર પાડી શકે છે. 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે આ જ કારણસર હાર્દિક પટેલ સામે ધરપકડ વોરંટ ઇશ્યૂ કર્યું હતું. આ વોરંટનો અર્થ એ છે કે પોલીસ હવે હાર્દિક પટેલની ધરપકડ કરીને તેમને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી શકે છે. આ માટે હાર્દિક પટેલ સામે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે વોરંટ કાઢ્યું હતું. જો કે હાર્દિક પટેલે કોર્ટમાં ઉપસ્થિતિ રહેવાની ખાતરી આપી હતી જેથી હાર્દિક પટેલની બાંહેધરી બાદ હાઇકોર્ટે વોરંટ રદ કર્યું હતું

આ આરોપીઓમાં કોણ કોણ સામેલ છે?
હાર્દિક પટેલ ઉપરાંત ગીતા પટેલ, આશિષ પટેલ અને કિરણ પટેલ જેવા વ્યક્તિઓના નામ પણ ફરિયાદમાં સમાવિષ્ટ છે. આ તમામ સામે પાટીદાર આંદોલન દરમિયાન કાયદેસરના ધોરણે ગેરવર્તણૂક અને જાહેર વ્યવસ્થાને ભંગ કરવાનો આરોપ છે.
 

Gujarat HighcourtHardik Patelહાર્દિક પટેલગુજરાત હાઈકોર્ટ

