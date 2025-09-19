Prev
Ahmedabad Plane Crash: પ્લેન ક્રેશમાં મોટો ખુલાસો, આ કારણે હોસ્પિટલની ઇમારત પર પડ્યું હતું વિમાન !

Ahmedabad Plane Crash: પ્રાથમિક તપાસ અહેવાલ મુજબ, અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં આ વસ્તુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે વિમાન રન વેથી "કટઓફ" તરફ ખસી ગયું હતું. આ ટેકનિકલ ખામીને કારણે પાઇલટના નિયંત્રણ પર અસર પડી અને વિમાન નિયંત્રણ બહાર થઈ ગયું હતું અને હોસ્ટેલના બિલ્ડિંગ પર ક્રેશ થયું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:34 PM IST

Ahmedabad Plane Crash: અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની તપાસમાંથી એક ચોંકાવનારો નવો ખુલાસો થયો છે, જેણે સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે. 260 લોકોના જીવ લેનારા આ દુ:ખદ અકસ્માત પાછળના કારણો પહેલા સમજાતા કરતાં ઘણા વધુ ઊંડા અને ગંભીર હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ ઘટના પાછળનું સત્ય દરેકને ચોંકાવી દેશે. આ ભયાનક અકસ્માતનું કારણ શું હતું? કયા પ્રકારની બેદરકારી અને કોની અવગણનાને કારણે આવી વિનાશક દુર્ઘટના સર્જાઈ? ચાલો આ કેસ સાથે જોડાયેલી અત્યાર સુધીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને ચોંકાવનારી માહિતી શોધીએ.

આ ઘટના વિશે વાત કરીએ તો, 12 જૂન, 2025ના રોજ થયેલા અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો. એર ઇન્ડિયા બોઇંગ 787 ડ્રીમલાઇનર અમદાવાદથી લંડન માટે ઉડાન ભર્યાના થોડા સમય પછી જ મેડિકલ હોસ્ટેલની ઇમારત સાથે અથડાયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં 242 મુસાફરોમાંથી 241 લોકો માર્યા ગયા હતા, અને ઘટનાથી અસરગ્રસ્ત મેડિકલ હોસ્ટેલમાં રહેતા 19 અન્ય લોકો પણ માર્યા ગયા હતા. આ અકસ્માતમાં કુલ 260 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. ગંભીર ઇજાઓ સાથે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બચી ગયો હતો. હોસ્પિટલમાં 67 લોકો પણ ઘાયલ થયા હતા.

આ દુ:ખદ ઘટનામાં માર્યા ગયેલા 4 મુસાફરોના પરિવારોએ હવે વિમાન ઉત્પાદક બોઇંગ અને યુએસમાં તેના ભાગો ઉત્પાદક હનીવેલ સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરી છે. ટેક્સાસમાં લેનિયર લો ફર્મ દ્વારા દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

ટેકનિકલ ખામીને કારણે અકસ્માત થયો

પ્રાથમિક તપાસ અહેવાલ મુજબ, વિમાનના ફ્યુઅલ સ્વીચમાં ખામીને કારણે વિમાન "રન" થી "કટઓફ" મોડમાં ગયું. આ ટેકનિકલ ખામીને કારણે વિમાન નિયંત્રણ બહાર ગયું અને હોસ્પિટલની ઇમારત સાથે અથડાયું હતું.

મૃતકોના પરિવારજનોનો આરોપ છે કે બોઇંગ અને હનીવેલ બંને ફ્યુઅલ સ્વીચની સમસ્યાથી સારી રીતે વાકેફ હતા, પરંતુ જાણી જોઈને જોખમને અવગણ્યું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત બંને કંપનીઓની બેદરકારી અને યોગ્ય સાવધાનીનો અભાવ હતો.

તપાસ ચાલી રહી છે, કંપનીઓ છે ચૂપ

જોકે, બોઇંગ અને હનીવેલ તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ આવ્યો નથી. બોઇંગે ફક્ત એટલું જ કહ્યું છે કે ભારતનો એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) અકસ્માતની વિગતવાર તપાસ કરી રહ્યો છે. અંતિમ અહેવાલ 2026માં અપેક્ષિત છે.

અકસ્માતની અસર અને ભવિષ્યની તૈયારીઓ

આ અકસ્માતને ભારતીય ઉડ્ડયનના ઇતિહાસમાં એક કાળો દિવસ માનવામાં આવે છે, જેના કારણે દેશના નાગરિકોમાં વિમાન સલામતી અંગે ચિંતા વધી રહી છે. વિમાન ઉત્પાદન અને ભાગોની ગુણવત્તા અંગેના પ્રશ્નો વચ્ચે, આ મુકદ્દમો નવા પડકારો રજૂ કરશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે તપાસ પૂર્ણ થવાથી ઉડ્ડયન સલામતી ધોરણોમાં નોંધપાત્ર સુધારો થઈ શકે છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
plane fuel switchAir India PilotAir India Plane crashGujarati NewsAhmedabad Plane Crashhospital buildingbig revelationgujarat news

