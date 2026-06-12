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ભરૂચ ડબલ મર્ડર કેસમાં નવો ખુલાસો : વહુને ચપ્પુના 44 ઘા અને વેવાણને 23 ઘા, મોત બાદ પણ સસરા હુમલો કરતા રહ્યા

Bharuch Double Murder Case : ભરૂચમાં ઘર કંકાસનો ખૂની ખેલ ખેલાયો. સસરાએ પહેલા પુત્રવધૂ અને પછી વેવાણની હત્યા કરી અને બાદમાં પોતે પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, સસરાએ કેટલી નિર્દયી રીતે આ ડબલ મર્ડરને અંજામ આપ્યો, તેનો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:26 PM IST
ભરૂચ ડબલ મર્ડર કેસમાં નવો ખુલાસો : વહુને ચપ્પુના 44 ઘા અને વેવાણને 23 ઘા, મોત બાદ પણ સસરા હુમલો કરતા રહ્યા

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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ભરૂચ ડબલ મર્ડર કેસ : વહુને ચપ્પુના 44 ઘા, વેવાણને 23 ઘા, મોત બાદ પણ સસરા હુમલો કરતા
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