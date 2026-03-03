નોટબંધીના 10 વર્ષ બાદ પણ રદ થયેલી નોટોનો કાળો કારોબાર, 89 લાખની જૂની નોટો સાથે બે ઝડપાયા, માસ્ટરમાઈન્ડ ફરાર
Man Caught With Ban Currency : નોટબંધી સમયની જૂની કરન્સી નોટોને વટાવી દેવાનું મોટું કૌભાંડ અમદાવાદથી પકડાયું છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે આખરે આટલી માત્રામાં જૂની નોટ ક્યાંથી આવે, અને આ નોટોને બદલવાનો ખેલ કોણ કરે છે?
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં જૂની ચલણી નોટો વટાવવાના એક મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષો પહેલા બંધ કરવામાં આવેલી 500 અને 1000ની નોટો હજુ પણ બજારમાં ફરે છે તે જાણીને પોલીસ પણ દંગ રહી ગઈ છે. નરોડા પોલીસે ગેલેક્સી ચાર રસ્તા પાસેથી 89 લાખની રદ થયેલી નોટો સાથે બે શખ્સોને દબોચી લીધા છે, જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધાર સહિતના અન્ય સાગરીતો ફરાર થઈ ગયા છે. આ નોટો ક્યાંથી આવી અને ક્યાં જવાની હતી તેને લઈ ને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
કારમાંથી 1000-500 ની જૂની નોટોના બંડલ મળ્યા
નરોડા પોલીસના ડી-સ્ટાફની ટીમને મળેલી એક ગુપ્ત બાતમી અને ત્યારબાદ ગેલેક્સી ચાર રસ્તા પર પડેલો આ દરોડો. પોલીસે જ્યારે શંકાસ્પદ વેગનર કારની તલાશી લીધી, તો અંદરથી 1000 અને 500ના દરની જૂની નોટોના બંડલો મળી આવ્યા. કુલ 89 લાખ રૂપિયાની રદ થયેલી નોટો જોઈને પોલીસના પણ હોશ ઉડી ગયા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી અનિલ રબારી અને કૃષ્ણપાલ સિંહ સોઢાની અટકાયત કરી છે, જ્યારે લક્ષ્મણ દેસાઈ અને જયેશ પટેલ નામના શખ્સો પોલીસને જોઈને ફરાર થઈ ગયા હતા અને ત્યાર બાદ પોલીસે તપાસ નો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
નોટોની હેરફેર સમયે પોલીસ ત્રાટકી
આ વિશે ડીસીપી અતુલ બંસલે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, નરોડા પોલીસની તપાસમાં આ આખા નેટવર્કનો માસ્ટરમાઈન્ડ જિતેન્દ્ર સિંહ રાઠોડ હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસમાં ખુલ્યું છે કે કૃષ્ણપાલ સિંહ, લક્ષ્મણ અને જયેશ પટેલ જિતેન્દ્ર સિંહના ખાસ સાગરીતો છે. તેઓ અમરાઈવાડીના મુકેશ રબારી પાસે જૂની નોટો વટાવવા માટે આપતા હતા. આ વખતે મુકેશ રબારી 89 લાખની નોટો વટાવી શક્યો નહોતો, તેથી તે નોટો જિતેન્દ્ર સિંહને પરત આપવા માટે વાત થઈ હતી. ત્યારે લક્ષ્મણ દેસાઈએ પોતાના ગામના મિત્ર અનિલ રબારીને મુકેશ રબારી પાસેથી એક પાર્સલ લેવા માટે મોકલ્યો હતો. જેમાં આ 89 લાખની ચલણી નોટો વર્ક અને આ લોકો ગેલેક્સી ચાર રસ્તા પાસે ભેગા થઈને નોટોની હેરફેર કરવાના હતા, ત્યારે જ નરોડા પોલીસ ત્રાટકી હતી.
એક વખતના ફેરા માટે 15 થી 20 હજાર રૂપિયાનું કમિશન મળતું
પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગેંગ અગાઉ પણ બે વખત આવી હેરફેર કરી ચૂકી છે. બે માસ પહેલા 30 લાખ અને તેના એક માસ પહેલા 10 લાખની જૂની નોટો મુકેશ રબારી દ્વારા વટાવી દેવામાં આવી હતી. આ સાગરીતો કૃષ્ણપાલ સિંહ સોઢા, લક્ષ્મણ દેસાઈ, અને જયેશ પટેલને એક વખતના ફેરા માટે 15 થી 20 હજાર રૂપિયાનું કમિશન મળતું હતું.
હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જિતેન્દ્ર સિંહ રાઠોડ પાસે આટલી મોટી માત્રામાં જૂની નોટો ક્યાંથી આવતી હતી? અને અમરાઈવાડીનો મુકેશ રબારી આ નોટો ક્યાં બદલાવતો હતો? તેને લઈને તપાસ હાથ ધરી હતી ત્યારે નોટબંધીના આટલા વર્ષો પછી પણ લાખોની કિંમતની જૂની નોટો પકડાવી એ અર્થતંત્ર અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે ચિંતાનો વિષય છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે પોલીસ મુખ્ય આરોપી જિતેન્દ્ર સિંહ સોઢાને ક્યારે પકડે છે અને આ રદ થયેલી નોટોનું મૂળ ક્યાં છે તેનો ખુલાસો ક્યારે થાય છે.
