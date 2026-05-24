/અમેરિકાના ગ્રીન કાર્ડ નિયમોમાં મોટો ઝટકો: પ્રક્રિયા માટે ભારત પાછા ફરવું પડશે, લાખો ગુજરાતીઓ મુશ્કેલીમાં!

Ahmedabad News: અમેરિકા જવા ઈચ્છતા અને ત્યાં સ્થાયી થવા માંગતા વિદેશી નાગરિકો માટે એક અત્યંત ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. યુએસ પ્રશાસન દ્વારા ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાના નિયમોમાં એકાએક મોટો અને આકરો સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ નવા નિયમોના કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં હાહાકાર મચી ગયો છે, અને તેની સૌથી ગંભીર અસર અમેરિકામાં વસતા ભારતીયો, ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ પર પડવાની સંભાવના છે.
Ahmedabad News: અત્યાર સુધી અમેરિકામાં રહીને જ ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયા પ્રમાણમાં સરળ હતી અને ત્યાં જ રહીને સ્ટેટસ એડજસ્ટમેન્ટ કરી શકાતું હતું. પરંતુ નવા નિયમ અનુસાર હવે ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા માટે અન્ય દેશના નાગરિકોએ ફરજિયાતપણે પોતાના વતન (દેશ) પાછા જવું પડશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા હવે પોતાના દેશમાં આવેલા અમેરિકન દૂતાવાસ (Embassy/Consulate) મારફતે જ પૂર્ણ કરવી પડશે. નિયમમાં કરાયેલા આ અણધાર્યા ફેરફારથી હાલમાં અમેરિકામાં ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોઈને બેઠેલા લાખો ભારતીયોનું ભાવિ અંધકારમય બન્યું છે.
2 લાખથી વધુ ગુજરાતીઓ પર મોટું સંકટ
ગુજરાતીઓ માટે અમેરિકા હંમેશાંથી સપનાનો દેશ રહ્યો છે, પરંતુ આ નિર્ણયથી સૌથી મોટો ફટકો પણ તેમને જ લાગશે. એક અંદાજ મુજબ, આ નવા આકરા નિયમોને કારણે અંદાજે ૨ લાખ જેટલા ગુજરાતીઓએ ભારત પાછા ફરવું પડી શકે છે. ભારત આવ્યા બાદ તેમણે ફરીથી ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા માટે નવા નિયમો હેઠળ નવેસરથી અરજી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે, જે લાંબી અને જટિલ સાબિત થઈ શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અમેરિકા પ્રતિ વર્ષ ૫૦ હજારથી વધુ ગ્રીન કાર્ડ આપે છે, જેમાં ભારતીયોની સંખ્યા ઘણી મોટી હોય છે. આ અગાઉ પણ અમેરિકાએ ઇમિગ્રેશન નિયમ અંતર્ગત ૮૫ હજાર જેટલા વિઝા રદ કરીને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો.
NFIA ના પૂર્વ પ્રમુખ સી. કે. પટેલનું નિવેદન
આ ગંભીર પરિસ્થિતિ અંગે નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન અમેરિકન એસોસિએશન્સ (NFIA) ના પૂર્વ પ્રમુખ અને પૂર્વ ચેરમેન સી. કે. પટેલે ઘેરી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે અમેરિકા સરકારના આ નિર્ણયથી ભારતીય સમુદાયને ખૂબ મોટું આર્થિક અને માનસિક નુકસાન થશે. લાખો ગુજરાતીઓ આ આકરા નિયમથી મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે, કારણ કે તેમને વતન પાછા આવીને લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયાઓનો સામનો કરવો પડશે. જે લોકો હાલમાં ગ્રીન કાર્ડ ધારક છે, તેમણે અમેરિકન સીટીઝનશીપ (નાગરિકતા) માટે ક્યારે અને કેવી રીતે અરજી કરવી, તે અંગે હજુ સુધી સરકાર તરફથી કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી.
NFIA સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરશે
અમેરિકામાં વસતા ભારતીયોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે NFIA (નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન અમેરિકન એસો.) હવે એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. સી. કે. પટેલના જણાવ્યા મુજબ, આ નિયમોમાં રાહત મેળવવા અથવા યોગ્ય સુધારો કરવા માટે એસોસિએશન દ્વારા ટૂંક સમયમાં જ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવશે, જેથી મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા લાખો પ્રવાસી ભારતીયોને ન્યાય અને રાહત મળી શકે.