/કુદરતને પડકાર! 8 પહાડોના કાળજા ચીરીને દોડશે બુલેટ ટ્રેન, એન્જિનિયરિંગનો એવો ચમત્કાર જે દેશને ગર્વ કરાવશે

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: દેશના મહત્વાકાંક્ષી મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાસિલ થઈ છે. મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લામાં ત્રીજી પર્વતીય સુરંગ (Mountain Tunnel) બનાવવામાં સફળતા મળી છે. આ સાથે જ વાપી અને બોઇસર બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન વચ્ચેની ત્રણેય મુખ્ય પર્વતીય ટનલનું ખોદકામ હવે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ગુજરાતના 1 અને મહારાષ્ટ્રના પાલઘરના 7 મળીને કુલ ૮ પહાડોને ચીરીને બુલેટ ટ્રેનની સ્પીડ માટે રસ્તો તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં પ્રોજેક્ટે હવે ગતિ પકડી છે.
આધુનિક ટેકનોલોજી અને એન્જિનિયરિંગનો અદભુત નમૂનો
તાજેતરમાં પાલઘર જિલ્લાના દહાણુ તાલુકાના અંબેસરી ગામમાં MT-07 ટનલનું કામ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ટનલની મુખ્ય વિશેષતાઓની વાત કરીએ તો આ ટનલ ૪૧૭ મીટર લાંબી અને ૧૪.૪ મીટર પહોળી છે. તેને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરના અપ અને ડાઉન એમ બંને ટ્રેક આ એક જ ટનલમાંથી પસાર થઈ શકશે. સુરંગ બનાવવા માટે બંને છેડાથી 'નિયંત્રિત ડ્રિલિંગ અને બ્લાસ્ટિંગ પદ્ધતિ' (Controlled Drilling and Blasting Method) નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
પહાડી વિસ્તારમાં માળખાકીય સ્થિરતા અને સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે માટે અત્યાધુનિક ભૂ-તકનીકી સાધનોનો ઉપયોગ કરાયો હતો. ખોદકામ દરમિયાન કંપન (Vibration) અને આસપાસના સ્ટ્રક્ચર પર નજર રાખવા માટે સરફેસ સેટલમેન્ટ પોઈન્ટ્સ (SSP), 3D લક્ષ્યો, સ્ટ્રેન ગેજ અને સિસ્મોગ્રાફ્સ જેવી સિસ્ટમ્સ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. ટનલની અંદર કામ કરતા એન્જિનિયરો અને મજૂરોની સુરક્ષા માટે યોગ્ય વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ, અગ્નિ સલામતીના પગલાં અને કડક પ્રવેશ નિયંત્રણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પર્વતીય ટનલ (MT) ની સ્થિતિ
શા માટે આ સિદ્ધિ ખાસ છે?
મહારાષ્ટ્રના આ પહાડી ક્ષેત્રને પ્રોજેક્ટનો સૌથી જટિલ અને પડકારજનક વિભાગ માનવામાં આવે છે. પરંતુ એન્જિનિયરોની રાત-દિવસની મહેનતના કારણે છેલ્લા ૫ મહિનામાં જ રેકોર્ડબ્રેક ૩ પર્વતીય ટનલ ખોદી કાઢવામાં આવી છે. મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર મહારાષ્ટ્રના બોઇસર અને ગુજરાતના વાપી જેવા મહત્વના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોને જોડે છે. આ રૂટની ત્રણેય ટનલ (MT-08, MT-07, અને MT-06) નું કામ પૂરું થતાં હવે ટ્રેનના ટ્રાયલ અને અન્ય ટ્રેક કામગીરીને વધુ વેગ મળશે.
ખાસ બાબતો
આ પર્વતીય ટનલના ખોદકામ સાથે, મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા ૫ મહિનામાં ત્રણ પર્વતીય ટનલ ખોદવામાં આવી છે, જે પ્રોજેક્ટના સૌથી જટિલ વિભાગોમાંના એકમાં ઝડપી પ્રગતિ દર્શાવે છે. વાપી અને બોઇસર બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન વચ્ચેની ત્રણેય પર્વતીય ટનલ સફળતાપૂર્વક ખોદવામાં આવી. મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર મહારાષ્ટ્રના બોઇસર અને ગુજરાતના વાપી વચ્ચેના એક મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક પ્રદેશમાંથી પસાર થાય છે, જ્યાં બાંધકામનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. આ બે શહેરો વચ્ચેના રૂટમાં ત્રણ (03) પર્વતીય ટનલ (MT 08, MT-07 અને MT-06)નો સમાવેશ થાય છે.