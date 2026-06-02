  કુદરતને પડકાર! 8 પહાડોના કાળજા ચીરીને દોડશે બુલેટ ટ્રેન, એન્જિનિયરિંગનો એવો ચમત્કાર જે દેશને ગર્વ કરાવશે

કુદરતને પડકાર! 8 પહાડોના કાળજા ચીરીને દોડશે બુલેટ ટ્રેન, એન્જિનિયરિંગનો એવો ચમત્કાર જે દેશને ગર્વ કરાવશે

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લાના દહાણુ તાલુકાના અંબેસરી ગામમાં મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે મહારાષ્ટ્રમાં ત્રીજી પર્વતીય સુરંગમાં મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. આ ટનલ 417 મીટર લાંબી અને 14.4 મીટર પહોળી છે, જે બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરના ઉપર અને નીચે બંને ટ્રેકને સમાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. બુલેટ ટ્રેન માટે 8 પહાડોના કાળજા ચીરીને અમદાવાદ પહોંચાડવા માટે સરકાર હાલમાં તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 02, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 12:57 PM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

