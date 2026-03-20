ગજબનો ખેલાડી નીકળ્યો વકીલ! 11 વર્ષ કોર્ટથી છુપાવ્યું ક્લાયન્ટના મોતનું સત્ય

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગજબનો ખેલાડી નીકળ્યો વકીલ! 11 વર્ષ કોર્ટથી છુપાવ્યું ક્લાયન્ટના મોતનું સત્ય

Gujarat Highcourt Judgement On Accident Claim ; ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અકસ્માત વળતરના કેસમાં એવો ટ્વીસ્ટ આવ્યો કે, જજ પણ ચોંકી ગયા હતા! ચુકાદાનો સમય આવ્યો ત્યારે જજને ખબર પડી કે, અરજી કરનાર મૃત્યુ પામ્યા છે. હાઈકોર્ટે વકીલને પણ લાપરવાહી દાખવવા ફટકાર લગાવી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:25 PM IST

Gujarat Highcourt : ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા એક શખ્સે વળતર માટે અરજી દાખલ કરી હતી. આ અરજી 2012 ના વર્ષમાં દાખલ કરી હતી. આ મામલે હાઈકોર્ટ ચુકાદો આવી રહ્યા હતા ત્યારે ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો હતો. 

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો બન્યો છે. એક વકીલે અકસ્માતનું વળતર હડપી લેવાના ચક્કરમાં હાઈકોર્ટથી 11 વર્ષ સુધી એક સત્ય છુપાવ્યું હતું, જે તેના ક્લાયન્ટના મોતનું સત્ય હતું. હાઈકોર્ટને આ વાતની જાણ પણ ન થવા દીધી. હાઈકોર્ટે નિર્ણય સુરક્ષિત રાક્યો છે. પરંતુ હવે આ કેસમાં નવો ટ્વિસ્ટ આવતા હાઈકોર્ટે ચુકાદાના દિવસે વકીલને અરજી કરનારને રજૂ કરવા કહ્યું હતું. આ પર વકીલે કહ્યું કે, અરજી કરનારનું મોત 11 વર્ષ પહેલા જ થઈ ચૂક્યું છે. આ વાત સાંભળીને હાઈકોર્ટના જજ પણ હેરાન રહી ગયા હતા. તેઓએ વકીલને ફટકાર લગાવી હતી. 

શું છે આ કેસ
હકકીતમાં આ કિસ્સો જાન્યુઆરી, 2003 નો છે. મકવાણા નામના એક શખ્સ બાઈક પર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે એક ટ્રકે તેમને પાછળથી ટક્કર મારી હતી. ઘટનામાં બાઈક પર પાછળ સવાર વ્યક્તિનું મોત નિપજ્યું હતું. આ ઘટનામાં મકવાણા પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. તેના બાદ તેઓ લકવાગ્રસ્ત બન્યા હતા. આ બાદ તેઓએ વડોદરાની આઈપીસીએલ કંપનીમાંથી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લઈ લીધી હતી.  

વધુ વળતર માટે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી
વર્ષ 2012 માં મોટર દુર્ઘટના એક્ટ અંર્તગત તેઓને ટ્રક માલિક અને વીમા કંપનીને 10.4 લાખ રૂપિયા વળતર આપવાનો આદેશ કરાયો હતો. આ રકમથી અસંતુષ્ટ થઈને તેઓએ વધુ વળતર માટે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી. 27 જાન્યુઆરીના રોજ કોર્ટે પોતાનો નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો હતો. અદાલતે અરજીકર્તાના વકીલને આદેશ આપ્યો કે, 3 ફેબ્રુઆરીએ વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા મકવાનાને રજૂ કરવામાં આવે. આ દરમિયાન વકીલે પહેલીવાર કોર્ટને કહ્યું કે, મકવાણાનું નિધન 2015 માં થયું હતું. 

હાઈકોર્ટે વકીલને લગાવી ફટકાર
આ સાંભળીને જસ્ટિસ સંગીતા વિનેશ અને જસ્ટિસ નિશા ઠાકોરે વકીલને આકરા શબ્દોમાં ફટકાર લગાવી હતી. કોર્ટે કહ્યું હતુ કે, આટલી મહત્વપૂર્ણ માહિત છુપાવવી ગંભીર લાપરવાહી છે. તેના બાદ અદાલતે ગુજરાત રાજ્ય વિધિક સેવા પ્રાધિકરણનો નિર્દેશ આપ્યો કે, મકવાણાના કાયદાકીય વારસ વિશે માહિતી મેળવવામાં આવે, અને તેઓને આ કેસમાં સામેલ કરે. 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોર્ટે અપીલ મંજૂર કરી હતી. હવે મકવાણાના બંને દીકરીઓને કોર્ટમાં અપીલકર્તા બનાવાઈ છે. હવે તેમને 37.2 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવામાં આવશે. કોર્ટે એ પણ જણાવ્યું કે, મકવાણાના પત્નીનું નિધન વર્ષ 2019 માં થયું છે. જ્યારે તેમના સંતાનોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેઓને આ વિશે કોઈ ખબર ન હતી. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

